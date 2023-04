Kraljevska obitelj neviđenom fotografijom kraljice Elizabete obilježila je njezin rođendan, divnu fotografiju s praunučadi snimila je Kate

Kraljevska obitelj danas je obilježila 97. rođendan kraljice Elizabete II. uz slatku fotografiju pokojne kraljice, ali i onu dosad neviđenu na kojoj pozira s praunucima.

Pokojna kraljica Elizabeta II. danas bi proslavila svoj 97. rođendan, a njezina obitelj prisjetila je se uz njezinu predivnu fotografiju te emotivan opis na svom Twitter profilu.

''Danas se prisjećamo nevjerojatnog života i ostavštine njezinog veličanstva kraljice Elizabete II, na njezin 97. rođendan.''

Today we remember the incredible life and legacy of Her Majesty Queen Elizabeth II, on what would have been her 97th birthday. pic.twitter.com/yXHV0QVzUu