Kraljica Elizabeta nije se držala svih kraljevskih pravila, a jedno je prekršila i na najemotivnijem događanju u povijesti...

Kraljevski protokoli strogo se moraju poštovati, ali postoji nekoliko pravila koje je pokojna kraljica Elizabeta ipak prekršila za vrijeme svoje vladavine.

Odavno je poznato da se kraljevski protokoli i pravila nipošto ne smiju kršiti te da su uređeni strogim odredbama. Kraljica Elizabeta bila je jedan u nizu monarha koja se također morala pridržavati ovih pravila, ali za vrijeme svoje duge vladavine od 70 godina ipak je prekršila neke od njih.

Kraljevska pravila naređivala su da kraljica ne smije posjećivati nikoga u bolnici. Ipak, Elizabeta je napravila iznimku 2003. godine nakon što je grofica od Wessexa, supruga njenog najmlađeg sina Edwarda, rodila svoje prvo dijete Lady Louise Windsor. Sophie je rodila carskim rezom mjesec dana prije termina, a postojao je veliki strah da neće preživjeti. Kraljica je tada pristigla pružiti podršku svojoj snahi u bolnici u Surreyju.

Jedno od važnijih pravila koje je Elizabeta prekršila je i ono o udaji ili ženidbi kraljevskih članova obitelji s rastavljenim osobama. Prvi je to pravilo prekršio princ Charles kad je oženio Camillu Parker-Bowles. 2002. to pravilo je ukinuto te je Engleska crkva to počela dopuštati, čime je omogućeno da se Charlesu i Camilli vjenčaju. Nakon njih, ova se situacija ponovno dogodila i 2018. godine kad je princ Harry pred oltar stao s rastavljenom Meghan Markle što je poprilično naljutilo englesku javnost.

Jedino pravilo koje je kraljica prekršila, a koje je zapravo radovalo javnost bio je najgledaniji događaj u povijesti. Kraljevska obitelj pripremila je svečani sprovod za princezu Dianu nakon njezine tragične smrti, a kraljica je ovaj događaj odobrila unatoč tome što Diana više nije bila dio kraljevske obitelji. Takav oblik sprovoda bio je želja Charlesa i javnosti, a ipak je bila riječ i o majci budućeg kralja.

Također, mnogi su primijetili da je kraljica na tom sprovodu učinila nešto što nije nikad. Kad je lijes princeze Diane prolazio ispred Buckinghamske palače, kraljica je sagnula glavu u znak odavanja počasti što se nije dogodilo nikada u povijesti monarha.

Podsjetimo, svijet je ovog rujna kraljica Elizabeta II. napustila nakon vladavine duge 70 godina, a preminula je u svom dvorcu Balmoral.

