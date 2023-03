Princeza Diana prije 37 godina završila je u zatvoru, bliska osoba otkrila je što se tada dogodilo

Princeza Diana i njena šogorica Sarah Ferguson jednom su završile u zatvoru zbog svog nestašluka, a Sarah je sada ispričala što se točno dogodilo.

Princeza Diana ostala je zapamćena po svojoj jednostavnosti te vrckavom duhu koji su kod nje voljeli mnogi diljem svijeta. Pokojna princeza često je puta kršila kraljevske protokole kako bi se zabavila ili udovoljila svojoj djeci, a svoj nestašluk nije skrivala ni kada se radilo o druženju s prijateljicama i šogoricama. Jedna od njih bila je i Sarah Ferguson, bivša supruga princa Andrewa.

Vojvotkinja od Yorka je nedavno u emisiji Kelly Clarkson ispričala zanimljivu anegdotu sa svoje djevojačke večeri 1986. godine.

Naime, otkrila je da su se ona i princeza Diana odlučile maskirati u policajce i da su otišle u jedan noćni klub.

''Naravno da idete u noćni klub s princezom od Walesa… Sjele smo i konobar nam je prišao i rekao: ''Oprostite, ovo je klub članova i to je za zabavu, a mi ne služimo policajcima ovdje.'' Međutim, bile smo toliko uvjerljive da su se uklopile i prevarile ostale posjetioce kluba, ali su i nadležne u klubu uvjerile da su pravi policajci i pokušale izbaciti druge.

Potom su napustile klub, a Diana se razotkrila rekavši jednoj ženi da ima istu takvu haljinu koju je dotična obukla.

Sara ju je podsjetila da su ''policajci'', ali je bilo kasno.

''I tada su nas uhapsili'', rekla je Ferguson.

''Bile smo u zadnjem dijelu kombija, okrenule smo zaručničko prstenje na drugu stranu. Diana je samo pogledala okolo i vidjela čips sa ukusom dimljene slanine i počela ga jesti'', otkrila je Sarah.

''Policajac ispred je rekao: ''Ne možete to raditi'', a onda su na kraju shvatili da smo to bile Diana i ja!'' pričala je kroz smijeh Sarah koja je sve do smrti princeze Diane bila njena prijateljica.

Priču Sarah Ferguson možete pogledati na poveznici.

Vojvotkinja od Yorka i bivša supruga britanskog princa Andrewa, Sarah Ferguson, godinama je bila jedna od najomraženijih članova britanske kraljevske porodice.

Ona se za princa Andrewa udala 23. srpnja 1986. godine u Westminsterskoj opatiji i sve je na početku ličilo na pravu kraljevsku bajku.

Prije vjenčanja se šuškalo da je osobno princ Andrew dizajnirao zaručnički prsten i svojoj nevjesti odabrao burmanski rubin kako bi se slagao s njenom crvenom kosom.

Međutim, već pet godina kasnije njihov brak je bio u krizi, a onda je uslijedio i skandal koji do tada nije viđen u britanskoj kraljevskog porodici.

Naime, u kolovozu 1992. godine, Daily Mirror je objavio fotografije na kojima se vidi kako američki financijski menadžer John Bryan ljubi nožne prste Sarah Ferguson dok se ona sunča bez grudnjaka. Ovo je bio prvi put da je neki član kraljevske obitelji viđen u toliko prisnoj i intimnoj situaciji, a cijela kraljevska obitelj tada se distancirala od Sarah te su ona i princ Andrew donijeli odluku o razvodu 1996. godine kada je ona ostala bez titule Njenog kraljevskog visočanstva.

Međutim, posljednjih godina među njima su manje tenzije, a mnoge je iznenadila odluka kralja Charlesa da nakon 30 godina Sarah Ferguson ponovo proslavi Božić s kraljevskom obitelji.

