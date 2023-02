Bliska prijateljica princeze Diane potvrdila ono u što su mnogi od početka sumnjali, sve je bilo namješteno?

Prijateljica pokojne princeze Diane otkrila je ono u što su svi već dugo sumnjali, brak nje i Charlesa s jedne strane je bio dogovoren?

Princeza Diana i kralj Charles imali su imali dogovoreni brak, rekla je bliska prijateljica princeze Diane.

Pogledaj i ovo Mijenjala je povijest Kraljica Elizabeta nije se držala svih kraljevskih pravila, a jedno je prekršila i na najemotivnijem događanju u povijesti...

Jemima Khan primijetila je da je turbulentna veza para bila prikladna kombinacija koju su odabrali roditelji.

Naime, redateljica dokumentaraca govorila je o svom novom filmu ''What's Love Got To Do With It?'', koji je inspiriran njezinim vlastitim brakom s bivšim pakistanskim premijerom Imranom Khanom od kojeg je sada razvedena.

Producentica je rekla da su je inspirirali zdravi i sretni ugovoreni brakovi koje je vidjela dok je živjela s bivšim suprugom.

Primijetila je da je ta praksa ne samo vrlo uobičajena u svijetu, već je često pogrešno shvaćena.

''Dogovoreni brak je potpuno drugačiji od prisilnog braka'', rekla je Lorraine.

A na pitanje novinara je li Dianin brak bio dogovoren, odgovorila je:

''Poprilično. To je bio odgovarajući spoj koji su odabrali roditelji i neka vrsta odbora članova obitelji. Kraljevska obitelj uglavnom je uvijek imala dogovorene brakove''.

Charles i Diana su se prvi put sreli na vikendu snimanja u njezinoj kući Althorp House, Northamptonshire, u studenom 1977. U to je vrijeme princ Charles hodao sa starijom sestrom princeze Diane, Sarah.

Charles se za Dianu odlučio tek 1980. godine, dvije godine nakon prekida veze sa Sarom.

Kada se princeza Diana pristala udati za sadašnjeg kralja, privatni život kraljevske mladenke postao je vruća tema razgovora.

U Dianinim kronikama, koje je napisala Tina Brown, piše da je pokojna kraljica željela da njezin najstariji sin oženi gospođu Spencer nevinog izgleda.

U dobi od 19 godina, objavljeno je da nikada nije imala dečka prije nego što je upoznala budućeg kralja. Brown piše da je to što je Diana bila djevica odigralo veliku ulogu u tome što su se njih dvoje vjenčali.

Spenceri su godinama bili i bliski prijatelji britanske kraljevske obitelji, a bake pokojne princeze služile su kao dvorske dame kraljice majke.

Kako Camilla nije bila djevica i nije ispunjavala arhaični uvjet djevičanstva za kraljevsku nevjestu, govorilo se da ne dolazi u obzir.

Međutim, njihov brak nije bio onaj od sretnih te je sve na kraju završilo velikom tragedijom i gubitkom omiljene princeze na svijetu.

