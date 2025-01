Prošlo je 30 godina od intervjua princeze Diane koji je uzdrmao kraljevsku obitelj!

Intervju princeze Diane s Martinom Bashirom naljutio je brojne članove kraljevske obitelji, no osoba koja je bila najviše povrijeđena je bila princeza Margaret.

Ove godine obilježit će se 30 godina od eksplozivnog intervjua princeze Diane s Martinom Bashirom u kojem je izjavila da je u njezinom braku tijesno jer ih je troje. Samo mjesec dana od tog intervjua, par je službeno podnio zahtjev za razvod, koji je finaliziran 1996. godine, godinu prije Dianinog tragičnog odlaska.

Ovaj intervju je utjecao i na međusobne odnose u obitelji, a jedna od onih koja se osjećala najviše izigranom bila je teta tada princa Charlesa, princeza Margaret.

"Margaret je osjećala duboku povrijeđenost i izdaju dok je gledala Dianin povijesni intervju", napisao je Andrew Morton u knjizi "Elizabeth i Margaret" o kraljičinoj sestri koja je pomagala Diani da se uklopi u kraljevsku obitelj te ju smatrala prijateljicom.

Princeza Margaret, koja je preminula 2002. godine, u Diani je vidjela još jednu kćer te joj rado pomagala, da je svoju sestru, kraljicu Elizabetu savjetovala da tolerira Dianine hirove. Stoga je Margaret na Dianin intervju gledala kao napad na monarhiju, a njezina prva reakcija je bila bacanje svih časopisa s Dianom na naslovnici te razvrgavanje svih veza njezine djece s prvom Charlesovom suprugom.

"Ne samo da je prekinula svaki kontakt s princezom, već je i jasno dala do znanja svojoj djeci da ne želi da se druže s neprijateljem", otkrio je Morton dodajući kako je ovo teško palo njezinoj kćeri Sarah, inače jednoj od djeveruša na velikom vjenčanju 1981., koja je bila bliska s Dianom.

Kada je Sarah dobila prvog sina 1996., Diana je poslala poklon preko posrednika, no isti je bio vraćen. Isto tako, Margaret je napisala oštro pismo Diani, koju je devastirala Margaretina reakcija, pogotovo jer su obje bile u sličnoj situaciji konstantne medijske pozornosti.

"Sa svojom nepredvidivošću i stilom, Margaret je bila Diana svog vremena i znala je kako je to biti medijska igračka za žvakanje", napisala je Tina Brown, bivša urednica časopisa Vanity Fair u knjizi "The Palace Papers: Inside The House Of Windsor".

Margaretin razvod od Antonyja Armstrong-Jonesa 1978. bio je prvi razvod u britanskoj kraljevskoj obitelji poslije 400 godina i Henrika VIII. te postao presedan koji je omogućio kasnije razvode u britanskoj kraljevskoj obitelji, među kojima i onaj između Diane i Charlesa.

Osim po svom sadržaju, Bashirov intervju s Dianom je bio kontroverzan zbog načina na koji je došao do njega, a to je pokazujući krivotvorene dokumente koji su sugerirali da su neki članovi njezinog osoblja surađivali s medijima protiv nje. Tek 25 godina kasnije je pokrenuta istraga nakon čega je BBC priznao neetičko postupanje i ispričao se Dianinim sinovima.

Sama Margaret bila je u medijima zbog ljubavi prema razvedenom časniku Peteru Townsendu, a više o tome pročitajte OVDJE.

