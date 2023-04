Čini se da su šuškanja ipak istinita, novi potez Albine i njezina dečka na društvenim mrežama potvrdio priče o prekidu?

Društvene mreže upućuju na to da su šuškanja o prekidu Albine Grčić i Ivana Ćalušića ipak istinita.

Albina Grčić i njezin partner Iva Ćalušić posljednjih su dana tema naših medija zbog šuškanja kako više nisu zajedno. Mladi par obrisao je sve svoje fotografije s društvenih mreža, pa su njihovi obožavatelji odmah pomislili na najgore.

Pjevačica je potom rekla da to nije istina, ali čini se da se među njima ipak nešto događa s obzirom na to da se Ivan i Albina više ni ne prate na Instagramu.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je kratko Albina za Slobodnu Dalmaciju prije desetak dana.

Inače, pjevačica i nogometaš odrasli su u istom kvartu u Splitu te su se družili u djetinjstvu. U vezi su već nekoliko godina, a Albina nikada nije skrivala koliko je zaljubljena u svojeg partnera.

''Neću skrivati, sretno sam zaljubljena. Detalje ne moram otkrivati, ali to je, ja bih rekla, simpatija iz djetinjstva. Kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu", ispričala je Albina za IN magazin jednom prilikom.

