Albina se oglasila nakon šuškanja da više ne ljubi zgodnog nogometaša i objasnila zašto je obrisala sve njihove fotografije!

Albina Grčić komentirala je glasine da je prekinula vezu s Ivanom Ćalušićem koje su se počele širiti nakon što je obrisala njihove fotografije s profila na Instagramu.

Nakon što je naša pjevačica Albina Grčić s profila na Instagramu obrisala fotografije na kojima pozira sa svojim dečkom Ivanom Ćalušićem, počele su se širiti glasine kako su prekinuli svoju dugogodišnju vezu, no ona je sada to demantirala.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je kratko Albina za Slobodnu Dalmaciju.

Albina i Ivan jedan su od omiljenijih parova u Hrvatskoj, a njihova zajednička priča počela je na predivan način, još kad su bili djeca.

Pjevačica i nogometaš odrasli su u istom kvartu u Splitu te su se družili u djetinjstvu. U vezi su već nekoliko godina, a Albina nikada nije skrivala koliko je zaljubljena u svojeg partnera.

''Neću skrivati, sretno sam zaljubljena. Detalje ne moram otkrivati, ali to je, ja bih rekla, simpatija iz djetinjstva. Kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu", ispričala je Albina za IN magazin jednom prilikom.

