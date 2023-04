Albina u prvom izlasku nakon glasina da je prekinula vezu s nogometašem Ćalušićem, u pripijenoj haljini istaknula je atribute

Albina Grčić bila je jedno od poznatih lica na modnoj reviji brenda Anovi u Splitu, na kojoj se pojavila u zavodljivom izdanju.

Splitska pjevačica Albina Grčić plijenila je pažnju na modnoj reviji ljetne kolekcije brenda Anovi by Ivana Glavaš u Splitu, na kojoj se pojavila u izdanju u kojem je istaknula sve svoje atribute.

Pogledaj i ovo Preslatke su Albina se pohvalila neočekivanim nastupom s velikom regionalnom zvijezdom, a na kraju je dobila i posebnu zahvalu

24-godišnja Albina zablistala je u pripijenoj haljini s blagim izrezom na dekolteu, a bio je to ujedno i njezin prvi izlazak nakon šuškanja da je prekinula ljubavnu vezu s dugogodišnjim dečkom Ivanom Ćalušićem.

Glasine su se pojavile nakon što su obrisali sve svoje fotografije s društvenih mreža, pa su njihovi obožavatelji odmah pomislili na najgore. Albina je potom rekla da to nije istina, ali čini se da se među njima ipak nešto događa s obzirom na to da se više međusobno ni ne prate na Instagramu.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je kratko Albina za Slobodnu Dalmaciju.

Inače, pjevačica i nogometaš odrasli su u istom kvartu u Splitu te su se družili u djetinjstvu. U vezi su već nekoliko godina, a Albina nikada nije skrivala koliko je zaljubljena u svojeg partnera.

''Neću skrivati, sretno sam zaljubljena. Detalje ne moram otkrivati, ali to je, ja bih rekla, simpatija iz djetinjstva. Kockice su se i nama posložile, sudbina nas je spojila. Drago mi je jako što se međusobno puno podržavamo i što oboje živimo za svoje snove i ne ograničavamo se ni u kojem segmentu", ispričala je Albina za IN magazin jednom prilikom.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Potresna životna priča Nore iz ''Survivora'', suze je nemoguće zaustaviti: ''Koliko god ožiljaka imam na sebi, u srcu ih imam puno više''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavni milijarder u 93. godini raskinuo zaruke sa ženom za koju je tvrdio da će mu biti zadnja, poznat je i razlog!