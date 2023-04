Albina se pohvalila neočekivanim nastupom s velikom regionalnom zvijezdom, a na kraju je dobila i posebnu zahvalu

Albina Grčić pohvalila se nastupom s velikom regionalnom zvijezdom Editom Aradinović za koji je odabrala haljinu koja nije previše skrivala.

Naša pjevačica Albina Grčić objavila je nekoliko zanimljivih videozapisa na društvenim mrežama, a pohvalila se nastupom s velikom regionalnom zvijezdom Editom Aradinović.

Edita je nastupila u splitskom klubu gdje je došla i naša Albina, a nakon što ju je snimila kako nastupa sama, Editi se na bini pridružila i Albina pa su zajedno pjevale nekoliko pjesama.

Nakon što su završile, Edita je zagrlila Albinu te ju podigla i zavrtjela oko sebe, a sve su podijelile na svojim Instagram profilima.

Albina se za ovaj izlazak posebno sredila te je odjenula haljinu od sitnih cirkona koja nije previše skrivala, a doimalo se kao da je ispod nje gola iako je nosila kombinezon boje kože.

Podsjetimo, nedavno se šuškalo kako je Albina prekinula sa svojim dečkom Ivanom Ćalušićem nakon dugogodišnje veze, ali ubrzo je priče demantirala.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je kratko Albina za Slobodnu Dalmaciju.

Edita je, inače, srpska 29-godišnja pjevačica čije pjesme obožavaju i mnogi mladi Hrvati, a svoju je karijeru izgradila u sastavu Ministarke koje su snimile i duet s našom Severinom, pjesmu ''Uno momento''.

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Nekad i sad Tko se sjeća detektiva Sipowicza? Ovakvog ga pamtimo, a godine su ga učinile neprepoznatljivim, uočen je u rijetkom izlasku!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Gradonačelnik Svete Nedelje i natjecatelj ''Plesa sa zvijezdama'' zabrinuo pratitelje novom objavom na Instagramu: ''Diskvalificiran sam...''