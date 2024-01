Jedna od najljepših žena svijeta odbacila je svoj zaštitni znak pa pronašla ljubav s muškarcem s kojim ju nitko nije mogao zamisliti

Monica Bellucci uživa u novoj ljubavi koju je u 2023. godini pronašla s Timom Burtonom i ne krije koliko je sretna s njim.

Jedna od naljepših žena na svijetu, talijanska glumica Monica Bellucci bila je jedna od zvijezda koje su obilježile proteklu 2023. godinu, a o njoj se osim zbog novih glumačkih ostvarenja i uspjeha, pričalo još zbog dvije stvari.

Monica se tako prvo u centru pozornosti našla zbog promjene imidža, nakon što se odrekla svog dugogodišnjeg zaštitnog znaka - duge i crne kose koju je skratila i posvjetlila.

A o Monici su svi pričali i zbog nove ljubavi koju ju pronašla s holivudskim redateljem Timom Burtonom, u kojeg se zaljubila nakon 16 godina poznanstva pa je vijest da su u vezi sve iznenadila. Par je prvo mjesecima tajio vijest da su u vezi, no Monica je konačno potvrdila to u intervjuu za Elle France u lipnju prošle godine.

"Ono što mogu reći... Drago mi je da sam upoznala tog čovjeka, prije svega. To je jedan od onih susreta koji se rijetko događaju u životu. Znam čovjeka, volim ga, a sad idem upoznati redatelja, počinje još jedna avantura", izjavila je tada.

Glumica je s Timom snimala "Beetlejuice 2" u Londonu i bila je oduševljena njegovom redateljskom vizijom.

"Volim Tima. I imam veliko poštovanje prema Timu Burtonu. Volim ovaj svijet snova u kojem su čudovišta ljubazna, kao da svoje mračne aspekte možemo pretvoriti u nešto svijetlo, opraštajuće. Filmovi Tima Burtona puno govore o tome", zaključila je Monica.

Monica i Tim prvi put su se upoznali prije 16 godina, ali kažu da su počeli izlaziti nakon što su se vidjeli na Lumière Film Festivalu u Lyonu u listopadu prošle godine. Vijest o njihovoj romansi pojavila se u veljači, kada je Paris Match napisao da se par nakratko susreo na stepenicama Palais des Festivals u Cannesu 2006. godine, no da su se tek šesnaest godina kasnije, zbližili na drugom festivalu.

Par je također viđen na projekciji nijemog dokumentarnog filma koji je 1895. godine režirao pokojni francuski redatelj Louis Lumiere, a u veljači su viđeni kako se strastveno ljube u romantičnoj šetnji na samo Valentinovo.

Monica je inače bila slobodna žena otkako je raskinula s umjetnikom Nicolasom Lefebvreom 2019. godine, a prethodno je bila u braku s Vincentom Casselom od 1997. do 2013. godine. Njega je upoznala 1996. godine na snimanju filma Gillesa Mimounija "l’Appartement". Imaju dvije kćeri, Devu, rođenu 2004., i Leonie, koja je na svijet stigla 2010. godine. Bili su zajedno tri godine prije nego što su se vjenčali na tajnoj ceremoniji u Monaku, na Francuskoj rivijeri.

O svojoj ljubavi govorila je u intervjuu za Paris Match 2011. godine dok je još bila u braku s Casselom, priznavši da za nju ne postoji racionalnost kada su veze u pitanju.

"Vode me trenutak i instinkt. Nema racionalnosti, samo emocije. Voliš ili ne voliš. Ne odlučuješ sjediti za stolom i misleći ok, pa imam dvoje djece, 16 godina života s partnerom, bilo bi lijepo da potraje, ali kako ću to učiniti", pojasnila je tada.

Tim je pak bio u vezi s 57-godišnjom zvijezdom serije "The Crown" Helenom Bonham Carter, a prekinuli su 2014. godine. Nikada nisu bili u braku, ali zajedno su proveli 13 godina i dijele dvoje djece, sina Billyja i kći Nell.

