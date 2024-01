Ida Prester oglasila se o dočeku u Zagrebu i ružnim komentarima pa pokrenula lavinu reakcija: "Smiju im se, rugaju, ponižavaju"

Ida Prester komentirala je brojna negodovanja građana zbog Nepalaca na dočeku u Zagrebu, a na kojem je bila voditeljica.

Naša voditeljica i pjevačica Ida Prester vodila je građane kroz novogodišnji program na glavnom zagrebačkom trgu, a na doček se osvrnula na društvenim mrežama i zaključila da ju je jedna stvar posebno smeta nakon svega.

"Usijale su se mreže od zgražanja nad ‘Nepalskom novom godinom’ u centru Zagreba. Woltovska/Boltovska proslava, pišu. Smiju im se, rugaju, ponižavaju. Po čemu smo mi to vredniji i bolji ljudi? Istina, sinoć su centrom prošle desetine tisuća Nepalaca, Indijaca, Bangladešana, Filipinaca. A opet - ni jednog najmanjeg incidenta! Nitko se nije potukao, nitko nije ništa ukrao, pa ni uhvatio nekog za stražnjicu. Vidjeli smo tisuće radosnih, nasmijanih lica. Dečke koji ne razumiju možda puno hrvatskog, a opet skaču na hrvatske bendove, skandiraju, podržavaju. Dečke i djevojke koji slave Novu godinu daleko od svojih najmilijih, od svoje obitelji, svojih prijatelja. Na trgu su, jer ih u malim unajmljenim sobama ne čeka odojak, francuska salata i topli zagrljaji. Na trgu su jer si to jedino mogu priuštiti. Svi ti Fariqi i Raghavi nas ne smetaju kad nam donesu večeru ili grade krov, ali nam smetaju kad ih vidimo u gradu da se zabavljaju, vesele, da imaju život. Imigranti su tu jer IH TREBAMO. Jer naše radne snage nema dovoljno, jer naši mladi rade te iste poslove u bogatijim zemljama. Za Nepalce i Indijce smo mi ta bogatija zemlja. I u tom nema ništa loše, svak nek traži svoju sreću gdje mu paše. Došlo nam je naglo, razumijem da se nismo navikli. Ali moramo osvijestiti da će to tako ostati, a na nama je da smislimo kako te ljude najbolje integrirati, da učimo jedni od drugih i uvažavamo se. Najgore što možemo napraviti je izolirati ih, ponižavati, tjerati od sebe. Možemo i moramo bolje, empatičnije i zrelije", poručila je Ida u podužoj objavi na svom profilu.

U komentarima joj se javila i naša legendarna pjevačica Marina Perazić koja se na zagrebačkom dočeku pridružila Letu 3 na pozornici.

"Hvala svim migantima na prekrasnoj energiji bez obzira što nisu možda niš razumjeli što sam pjevala, a pjesme sigurno nisu znali. Mi s bine gotovo da ne vidimo lica jer nam reflektori blješte u facu. Energija je bila snažna i izuzetno pozitivna. Istinski sam uživala", napisala je Marina.

"Divno napisano", "Ta ekipa je odlična, vesela, pozitivna. I za ovaj i prošli doček su bili motor veselja na trgu", "Upravo čitam ovo svom djetetu… Najvažnije životne lekcije", "U Poreču na dočeku ih je bilo nekoliko desetaka, svi plesali veseli na koncert Petra Graše", "Bravo", Ida, evo zašto te volimo i pratimo! Bravo za svaku riječ napisanu i za svaku sljedeću koju ćeš napisati i izreći", "Tako je", "Nepalci su najbolji ljudi na svijetu. Od svih zemalja koje sam posjetila, njihova skromnost i dobrota su me najviše oduševili. Hvala ti, Ida, na promišljanju i empatiji", "Ljubazni, pristojni i nikoga ne diraju. Nekoliko ih živi kod nas u ulici i uvijek pozdrave kada se sretnemo. Idu ljudi za boljim životom i stvarno ne znam zašto se od toga pravi problem, ali je ok kad Hrvat ode u Irsku, Njemačku, Švicarsku", "Hvala Ida", samo su neki od brojnih komentara Idinih pratitelja.

Zagrepčane su ove godine u novu godinu uveli dečki iz Leta 3, a na pozornici su im se pridružile Marina Perazić i Alka Vuica.

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Nekad i sad Gdje je danas zloglasna Guccijeva udovica? Naručila je ubojstvo svojega muža, a sada živi od njegova bogatstva!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Jedan od najzgodnijih hajdukovaca ljubi poznatu Splićanku? Iris Livaja rasplamsala je glasine o novom navodnom paru!