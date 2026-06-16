Tony Cetinski ide na Svjetsko prvenstvo, ali ne u nogometu: Otkrio nam je o čemu se radi!

Već 36 godina glas i hitovi Tonyja Cetinskog odjekuju regijom. Uoči novih uzbuđenja, glazbena zvijezda s našom je Tarom Šitum razgovarala o aktualnoj nogometnoj euforiji i pripremama za Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu. Otkriva i gdje je napokon pronašao svoj mir.

Već svima dobro poznate hitove Tonyja Cetinskog publika je pjevala u sav glas na još jednom izdanju Stubica Festa. Dobra energija nije čudo jer Tony i njegov bend već više od 36 godina dišu kao jedno.

''Meni je najgore kada nekoga treba kuditi, onda ja pobjegnem. Ja sa svojim glazbenicima živim i radim već 36 godina. Zato još uvijek funkcioniramo tako dobro, naravno i zbog publike koja još uvijek dobro prihvaća to što snimimo. Kao i spot ''Budi mi sreća'', imamo tu veliku publiku koja nas drži.''

Ranije ove godine izašao je i videospot za pjesmu ''Budi mi sreća''. Poseban je po tome što je u prvom planu Tonyjeva supruga i menadžerica Dubravka, koju je na ovo snimanje nagovarao mjesecima.

''Nju je uopće nagovoriti na snimanje bilo nemoguća misija. A moram reći i da smo si, s obzirom na to da je bilo dosta rasprava o tome je li riječ o umjetnoj inteligenciji ili ne, malo pomogli umjetnom inteligencijom. Mislim da je to u redu, ali ne smijemo postati žrtve onoga što nam današnja tehnologija nudi.''

Tony Cetinski Foto: In Magazin

Katkad je teško uskladiti poslovno i privatno, no u tome im pomaže njihov mirni dom u Istri. Sporiji tempo daje im priliku da se potpuno posvete jedno drugomu.

''Živimo kvalitetno u smislu da smo više-manje na selu. Dobro, tu i tamo to kombiniramo s Opatijom i Rovinjom, ali naša je baza na selu. Tu je jedan mir, cvrkut ptica, tu se i drukčije spava, a blizu mi je i more. Tako da svaki dan pecam. Imali smo i vrt za vrijeme covida, sada ga nemamo, ali zato imamo domaća jaja, a kruh se peče kod kuće.''

Ipak, Tony voli i malu dozu kaosa, pogotovo kada je riječ o nogometu. Spreman je navijati za Vatrene na Svjetskom prvenstvu, no kroz smijeh priznaje kako se ipak ne voli previše miješati u taktiku.

''Jesam strastveni navijač. Bio sam i u Rusiji, tamo ostao sedam dana i čekao polufinale i finale, putovao i s navijačima i s obitelji. Ali ne volim previše komentirati utakmice u smislu ''što bi bilo kad bi bilo''. Tu su sekunde u pitanju i nitko osim samih igrača nema pravo komentirati. Samo oni znaju kako se osjećaju u tom trenutku i što su mogli napraviti bolje. To su stvarno sekunde.''

Tony Cetinski Foto: In Magazin

Možda ne komentira tuđu igru na terenu, ali zato ima veliku tremu kada je u pitanju sportski ribolov! Uz prirodni talent i mnogo vježbe, Tony je postao službeni član hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

''Ja mislim da će mi u Japanu koljena klecati, možda se i razbolim, nemam pojma. Imamo i rezervu, ovaj koji je peti, on je rezerva, tako da ako bude panika, reći ću im: ''Hvala lijepo, nisam nikad bio na Svjetskom prvenstvu.''

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Dosad je pecao u nevjerojatnim uvjetima – na snijegu, jakom vjetru i temperaturama do pet stupnjeva ispod ništice. No, kada riba ne grize, spasa nema... osim ako Tony ne odluči zapjevati.

Tony Cetinski Foto: In Magazin

''Dogodi se i takva situacija da riba jednostavno ne želi biti ulovljena tim udicama. Mi je, naravno, pustimo nakon ulova, ali ona ipak doživi neki mali šok.''

''Jako je teško dobiti taj jedan bod. Nikome od nas nije grizlo i onda sam ja počeo pjevati: ''Kederiću, kederiću, pokislo ti perje.'' Ekipa se tamo počela smijati: ''Što on sad tu pjeva?'', ali u trenutku kada sam pjevao, ulovila mi se ribica.''

Početkom godine proslavio je i 57. rođendan. Iza njega su nebrojeni nastupi, uspješni albumi i suradnje s velikim glazbenim imenima. No uz dugovječnu karijeru s vremenom je naučio i onu najvažniju životnu lekciju.

Tony Cetinski Foto: In Magazin

''Ima puno ludih stvari koje sam radio. Svašta sam činio i govorio tijekom godina jer sam uvijek išao za svojim srcem, a manje razumom. Ali danas sam shvatio da ipak treba malo uključiti mozak. Iako nikad neću prestati biti iskren.''

Za njega je danas pojam sreće sasvim jednostavan. Uz štap za pecanje i mirno more, uključuje samo ono najvažnije – ljubav i miran obiteljski život.

''Za mene su sreća danas mir i ljubav. I, naravno, zdravlje, koje onda dođe kao posljedica toga. Jer ako nemaš mir i ljubav, nema ni zdravlja pa se čovjek razboli.''

Kao i uvijek, ljeto će provesti u pecanju, glazbi i zasluženom miru.

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