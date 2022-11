Plasman u top 10 iskliznuo mu iz ruku, a evo što je njemu pored toga ipak najvažnije!

Jučer je Masterchef kuhinju napustio Luka Marin. U stres testu koštao ga je budda bowl i na taj način Luka je izgubio priliku ući u top 10. Našoj ekipi otkrio je, je li prije kraja izgubio fokus, kako će pamtiti cijelo iskustvo u Masterchefu te ima li kakve planove za budućnost.

''Ovo ispred vas je buddha bowl, bezmesno jelo ali sadrži jaja u sebi'', najavio je Melkior kandidatima.



Nakon što su saznali koje jelo moraju replicirati u jučerašnjem stres testu, kandidati nisu krili strah od količine komponenti na tanjuru, a među njima bio je i Luka Marin.



''Danas sam htio 4 koliko toliko poznate komponente, a dobio sam 44 nepoznate komponente'', rekao je.



Luka je i prije kuhanja bio svjestan da nije na razini zadatka kao prije.



''Ja sam u zadnjih 7 dana svoga kuhanja primijetio da meni nekako fokus mi pada. Ja sam se počeo previše zabavljati s prijateljima, da sam se htio samo družiti, ali samo testiranje talenta mi je postalo sve manje i manje bitno odnosno nisam više imao snage za to raditi'', priznao je.



Natjecatelji su u stres testu dobili mogućnost zvona. Lukina pomoćnica bila je Maja Šabić, a najvaznije u ovom jelu bilo je dobro pogoditi rižu.



Lukino nepoznavanje komponenti, umor i iscrpljenost njemu su bili pokazatelji da će ispasti i prije odluke žirija.



''Nikad nisam imao ovakvo čekanje presude, najmanje sam siguran u svoj prolaz ovaj put'', rekao je.



Lukin predosjećaj ispostavio se točnim. Njegova riža bila je najlošija i koštala ga je ulaska u top 10 natjecatelja.



''Žao mi je jer bi htio još tog iskustva i mislilm da mi nikad ne bi bilo dosta'', rekao je.



Tijekom svojeg boravka u showu, kaže, mnogo je naučio i promijenio se kao osoba.



''Kako mi se mindset promijenio prema kolegama, prema žiriju, prema samom kuhanju i to je sve jedna pričica u mojoj glavi koju ja baš i ne znam imenovati etape, ali vidim transformaciju sebe i to ću najviše pamtiti'', rekao je.



Masterchef kuhinja nešto je što će zauvijek pamtiti, kao i pritisak koji ga je dodatno očeličio.



''Mogućnost da se jednostavno boriš protiv samoga sebe kad ti tijelo želi ić ča, želi ići kući u krevet ti se moraš dignuti, to odraditi, a isto tako se zabaviti'', rekao je Luka Marin.



Otkrio nam je i svoje planove za budućnost.



''Planova za budućnost imam neke ali to ništa nije konkretizirano. Sad neki food blogging vjerojatno neću, nemam za to vremena. Ali ću se s kolegama nalaziti, kuhati, vjerojatno to objavljivati na društvene mreže. I probat malo sudjelovat u podupiranju gastronomije'', rekao je.



Luki želimo mnogo sreće, a njemu je ipak najvažnije da nije ispao na domaćem terenu.



''Bolje da je na buddha bowlu nego na brudetu'', zaključio je.

