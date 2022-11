Zbog prijateljstva je izgubio natjecateljski duh, a evo s kim se najviše zbližio: "Njoj bih se došao izjadati, mislim da smo se povezali za dugo vremena"

Luka Marin nakon odlaska iz MasterChefa podijelio je svoje dojmove iz showa za DNEVNIK.HR, a otkrio nam je i kako se povezao s drugim kandidatima te što misli o žiriju.

U posljednjem stres testu MasterChef kuhinju napustio je Splićanin Luka Marin.

Nakon odlaska iz showa, Luka je za DNEVNIK.HR podijelio svoje dojmove te je otvoreno priznao što misli da je presudilo njegovu ispadanju.

"Mislim da je mom ispadanju iz showa pridonijela činjenica da sam s jedne strane počeo gubiti fokus na kuhanje zbog umora i iscrpljivanja ideja, a s druge strane zbog povezivanja s ostalim kandidatima sve bolje i bolje kroz što mi je natjecateljski duh još više pao. Ni ovako nisam idealni natjecateljski tip, ali ovo je sve dodatno pridonijelo tom udaljavanju od pobjede. Drugim riječima, ni ovako nisam stvoren za natjecanja, ali nakon mjesec i pol dana provedenih sa svim originalnim ljudima iz MasterChefa, koncentracija na kuhanje mi je padala, a želja za stvaranjem ugodnih uspomena rasla", iskren je Luka.



Sudjelovanje u showu će mu, kako kaže, ostati među top pet iskustava u životu,

"Jedna posebna priča koja nalikuje na modernu fantastičnu avanturu bi se svakome urezala u pamćenje. Kroz sve stresne situacije iza kojih bi dolazili sretni trenutci, u čovjeku se stvori neki osjećaj posebne priče u kojoj sudjeluje i bude naravno čast to činiti. A uz sve to, oduvijek me u životu privlačio koncept takvih socijalnih eksperimenata u kojima se neke posebne situacije mogu dogodit psihološka stanja mijenjati kako inače u svakodnevnici ne bi. Kroz to se čovjek upozna u još jednom okruženju i nauči o sebi i svijetu oko sebe puno", smatra.

"Najteže mi pada možda činjenica što smatram da nikad nisam pokazao svoju kreativnost i domišljatost koju mislim da imam. Kako sam rekao, nisam natjecateljski tip i u takvom okruženju možda imam previše opreza, što na kraju i blokira jedan dio kreativnosti. Kao lijepe uspomene će mi prvenstveno ostati trenutci kada bi se smijali, bili radosni, bezbrižni. Druženja na kauču navečer, a po danu u kuhinji. Nakon perioda tako intenzivnog druženja, postali smo toliko opušteni jedan kraj drugoga da je ono najkreativnije, najsmiješnije iz svakoga izlazilo", ističe Luka.

Zanimalo nas je i bi li išta sada promijenio da može.

"Razmišljao sam o tome kada sam ispao, tipično za mene, i preispitao cijelu priču od početka do kraja. Na kraju sam shvatio da, iako sam mogao biti više fokusiran na pobjedu i ostanak u kući, mislim da sam dobro izbalansirao opuštenost i bezbrižnost s fokusom na kuhanje. Ostao sam dovoljno dugo da proživim mnogo situacija i da se zbližim s ljudima u kući, a opet se zabavljao cijelim putem. Na kraju sam ostao s maksimalnom količinom uspomena, koje vjerujem neću nikada zaboraviti. Išta više fokusa na kuhanje, manje bi se bezbrižno zabavljao, a išta više bezbrižnog zabavljanja, kraće bi ostao u kući", kaže.



A je li mu sada žao što se prijavio u show?

"Apsolutno mi nije žao što sam bio prijavljen. Od Dajane, koja me prijavila, do prijatelja Marina koji me u kritičnim trenutcima kada sam htio odustat nagovorio da idem dalje, o par ljudi često i razmišljam za koje smatram da su mi kroz vjeru u mene pomogli da ovo iskustvo proživim. Jako sam im zahvalan na tome. Mislim da ću se svakako prijaviti opet, i na to nagovoriti što više ljudi iz kuće. Bilo bi smiješno", otkriva.



U MasterChefu je naučio puno toga o kuhanju što dosad nije znao i na tome je jako zahvalan.

"Sve neke zaostatke koje imaš ili manjkavosti u znanju o kulinarstvu kroz prirodnu konkurenciju i malo pozornosti možeš nadoknadit. Od nas 21 koji smo ušli u kuću, vjerojatno smo pokrili sva područja kulinarstva i kroz druge kandidate si mogao o svemu naučiti. A to sve pod budnim okom tri profesionalca koji u dvije rečenice znaju odgovorit na nešto što ti nije bilo jasno ili nisi imao gdje naučiti. Tako sam ja dosta rupa u znanju, prvenstveno u koncipiranju jela i koncipiranja načina serviranja popunio. Dosta tehnika sam bio prisiljen isprobati po prvi put, a takva iskustva su od neizmjerne vrijednosti", kaže Luka.



Kako se dalo naslutiti iz njegovih ranijih odgovora, stekao je i brojne nove prijatelje, a evo s kim se najviše povezao.

"Jako sam zadovoljan s kojim brojem ljudi sam izašao iz kuće kao prijatelj. Nabrojao bih nas osam koji smo uvijek bili skupa: Lucija K., Luka P. Afrika, Maja Š., Lora, Matea, Leo i Marko. Svatko je donosio jedan tip karaktera na stol i zajedno smo bili prekomična mala skupina. Mogao bi s njima svugdje na svijetu. Ali uz sav humor kojeg sam s Lucijom K. dijelio, ona je bila osoba kojoj bih se došao izjadat kada bi potonuo, sakupit snage, resetirat se i krenut dalje. Mislim da smo se povezali, pa usudio bih se reći za još jako dugo vremena. Tihomir je jedan od smješnijih i originalnijih ljudi koje poznajem, a trenutke padanja po podu od smijeha na njegove šale ne mogu ni opisati. S Lukom P. ću se uvijek trudit održavat kontakt jer smo na istoj valnoj duljini. Maja Š. je tu ona smirena koja bi se na moje šale uvijek nasmijala i na tome sam joj zahvalan", kaže kroz smijeh.

"A međusobno zezanje između mene i Lore će mi ostat kao najslađi trenutci MasterChefa. Matea se pokazala kao osoba od povjerenja i posebnog, valjda korčulanskog humora", dodaje Luka.

Ipak, favorita za pobjedu nema.

"U svakome od kandidata sam vidio strast prema kuhanju i kompetenciju da osvoji tako da bih za sve podjednako htio da osvoje, jer mislim da su originalni na jednoj višoj razini. U svakoga imam vjere u znanje i kreativnost, a također i njihovu ljudskost", objašnjava.



Otkrio nam je i što misli o članovima žirija.

"Članove žirija sam upoznao kao jedne vedre ljude, pune talenata i humora, volje za životom, ali i ljude koji pomažu hrvatskoj gastronomiji promoviranjem novih kuhara kojih svakako i nedostaje. Oni doslovno sudjeluju u stvaranju nečijih snova i mislim da im treba dati zasluge za to", naglašava Luka.



Zanimalo nas je i što se događalo kada bi se kamere ugasile i je li bilo nekih zanimljivih anegdota.

"Anegdota iza kamera je naravno bilo, vjerojatno i više nego ispred, jer ljudi manje misle kada su u totalno opuštenom okruženju, pa je naravno bilo i bisera tijekom cijelog MasterChef putovanja. Pričati konkretno jednu po jednu anegdotu nema smisla, jer smo postepenim upoznavanjem skrojili naš smisao za humor. Ali kako smo svi bili različiti a originalni, takve su i situacije među nama bile: različite i originalne", kaže.



Inače, Luku je u show prijavila bratova djevojka.

"Ona je suprotno mom mišljenju vjerovala da ja kuham savršeno. Ja sam znao da to nije istina, ali izgleda nije ni predaleko od nje bilo čim sam upao u MC i do TOP 11 dogurao", zadovoljan je Luka, a evo kako kod njega rodila ljubav prema kuhanju.

"Kuhanje mi nikad nije bilo mrsko, ali može se reći da sam shvatio da želim proaktivno kuhati kada sam jednom prilikom ušetao u običnu malu trgovinu u Francuskoj, za koju se sjećam da me očarala svojim izborom proizvoda. Gledati samo namirnice od kojih se može čuda napraviti, i iza svake stoji priča koju nosi sa sobom, jednostavno sam shvatio koliko je taj svijet bogat, šaren i pun života da sam odlučio proaktivno učiti i pokušavati", priča.

Na kraju je uputio savjet svima koji razmišljaju o prijavi u MasterChef.

"Moj savjet svim budućim kandidatima, isto tako i sebi ako se ponovo prijavim je da se malo potrudite da naučite neke od osnova, što se radi na MasterChefu na prošlim sezonama i možda kako su kandidati razmišljali dok su koncipirali jela. Jer, ako se dogodi da upadnete, vjerujte mi, nećete htjeti da ta priča brzo završi. Upravo kako je i meni sada žao što nisam još više iskusio MasterChef. Ali, možda bitniji savjet je da, jednom ako upadnete, pustite nervozu i stresiranje maksimalno koliko možete te počnete uživati i sudjelovati u trenutku. U protivnom ćete slijepo proći kroz tu avanturu i nećete uživati s ljudima koji definitivno tu neće biti bez razloga", poručuje Luka Marin.

