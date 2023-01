Pobjednica MasterChefa otvoreno o šuškanjima da je s kolegom iz showa u ljubavnoj vezi: ''Nema tu ništa sočno i masno''

Ekipa IN magazina s Majom Šabić, pobjednicom MasterChefa, družila se u opuštenom izdanju, dalje od stresa u kuhinji i sata koji otkucava posljednje minute do serviranja jela. Ugostila ih je u svojem domu, gdje ponosno drži pobjednički pehar, povela u šetnju gradom i uz more, u kojem se kupa gotovo svaki dan.

Tri tjedna nakon što je proglašena pobjednicom Masterchefa Maja Šabić morala se naviknuti na status zvijezde. A u njezinu stanu stoji stalni podsjetnik da je najbolja amaterska kuharica u Hrvatskoj.



''Slegnuli su se dojmovi, mada se sve opet probudilo s prikazivanjem finala na televiziji. Taman mi je onaj period bio odličan kad sam došla već doma, znala sam da je to sve gotovo, a trebalo je dva mjeseca čuvati tajnu'', priča Maja Šabić.



Čuvali su tajnu i njezini sinovi, a na pitanje je li sad najpopularnija mama u školi, Maja odgovara:



''Mislim da jesam, zadovoljni su, sretni, ponosni, stalno ih netko ispituje 'mama ovo, mama ono', tako da fora im je. Moram priznati da sam, kad sam došla doma, uzela pauzu od kuhanja. Da, jesam, da, trebalo mi je. Nisam htjela ništa kuhati, nikakva nakuhavanja, samo da imamo za ručak i to je to'', priča Maja.



Sada će se ponovno uhvatiti ozbiljne kuhinje, i to gostovanjem u restoranu člana žirija Stjepana Vukadina u Trogiru.



''Ekipa Masterchefa je na okupu, evo baš smo sad u četvrtak dolje kod njega, kuhamo tri večeri zaredom nas pet'', priča.



Među onima koji će kuhati bit će i Tihomir. Na šuškanja o njihovoj navodnoj ljubavnoj vezi Maja odgovara:



''To nema ništa više od pravog dobrog prijateljstva, povezuju nas sad već nekakvi zajednički poslovni projekti, tako da, nažalost, na žalost svih gledatelja i čitatelja, nema tu ništa sočno i masno'', kaže Maja.



Maja nas je provela svojom rodnom Pulom, koja u siječnju diše drugačije nego u špici sezone.

''Nema turista, nekako nama to i paše malo tog nekog mira, nema prometne gužve, tako da mislim da svi mi malo guštamo u tom zimskom periodu u Puli'', kaže i dodaje da je ne bi mijenjala ni za koji drugi grad.

''Rodila sam se tu, sve me veže, more, arena, kvart. Sve.



Ovdje planiram otvoriti slastičarnicu, ja se nadam da će se to realizirati. Neki moderniji pristup slastičarstvu, ne bih one klasične štrudle i krempite, ali svakako neki moderniji pristup povezan s tradicijom'', kaže.



A baš zato što je Maja gurala tradiciju, Istru i njihove specijalitete u Masterchefu, njezini sugrađani itekako su ponosni. Čak i kada šeće uz more, čestitke pljušte sa svih strana.



U trenucima dok Masterchef traži nove amaterske kuharske nade, Maja svima poručuje:

''Prijavite se u novu sezonu Masterchefa, prijave su vam u tijeku i predstavite svoj kraj najbolje što možete'', poručila je.



A u tijeku je i glasovanje za nagradu Zlatni Studio. Masterchef se natječe u kategoriji Najbolji reality show, a ako vas je protekla sezona oduševila, za njega možete glasati putem internetske stranice jutarnji.hr ili kupona objavljenih u Studiju Jutarnjeg lista.

