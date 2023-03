Koji su se slavni Hrvati našli na udaru krađe identiteta? ''Došao mi je mail u kojem su tražili 265 eura, ja sam rekla nema šanse''

Tony Cetinski, Filip Juričić, Nina Badrić, Danijela Martinović - sve je duži popis poznatih osoba koje su se našle na meti internetskih prevaranata. Gotovo je postalo uobičajena stvar da se na društvenim mrežama otvaraju lažni profili, a sve se češće njihova lica i imena koriste u promotivne svrhe. Kako su to riješili, pogledajte u prilogu In magazina.

Digitalne prijevare posljednjih su godina postale problem koji poprima sve veće razmjere. A u mrežu prevaranata bez znanja i odobrenja upleli su se i poznati Hrvati. Među njima se našla i Danijela Martinović. Kako je tada upozorila pratitelje, postoje lažne stranice koje se koriste njezinim imenom te pozivaju ljude na ulaganje u bitcoin. Sve je na kraju morala prijaviti policiji.



''Meni su prije godinu dana na inzternetu ukrali identitet. Ja sam kontaktirala svoju odvjetnicu jer sam se prvi put susrela s takvim iskustvom i rekla sam pogledaj molim te što se s tim radi. Ona je rekla - Danijela mi to moramo prijaviti'', priča Danijela Martinović.

Zahvaljujući rekaciji odvjetnice, njezin slučaj na kraju je bio brzo riješen.

''Ja sam bila potpuno iznenađena i nisam se snašla u tome. U takvim situacijama zaista trebate stručnu osobu kontaktirati koja to sve ima u malom prstu i zaista je odradila sve. Ja sam bila wow uopće nisam znala što se događa. Naravno da nije ugodno. Nemaš pojma otkud, kako, zašto. Imaš naravno sto pitanja'', priča Danijela.

U sličnoj situaciji našao se i Filip Juričić, koji je zbog lažnog Instagram profila doživio brojne neugodnosti. Anonimna osoba u njegovo je ime objavljivala neistine iz njegova privatnog i poslovnog života, a Juričić je tomu odlučio stati na kraj, tako što je cijeli slučaj prijavio policiji.



''Nema nijedna moja privatna fotografija, ali ima neke sa snimanja tako da te nekad ono - je l' to netko tko mi je u krugu cijelo vrijeme, tko je oko mene. Nekad me malo i strah, nije me strah za mene nego mi je suludo to, netko se bavi time svakodnevno, to su stalno neke nove objave, sve što na internetu izađe on skine odmah tako da je taj profil pun fotografija, fotografija mog djeteta'', priča Filip.

Žrtva prijevare bio je i Tony Cetinski, kojem je bio hakiran Facebook profil. Ubrzo nakon toga jedan mu je glazbeni urednik, zbog navodnih izjava, odbio puštati pjesme na radijskoj postaji.

Na prijevare na društvenim mrežama početkom godine upozorio je i Jacques Houdek. I on se našao u situaciji gdje su se drugi predstavljali u njegovo ime.

''Osim što sam svakodnevno žrtva pokušaja krađe identiteta, svaki put kad primim vašu prijavu novog lažnog profila, strahujem da se ne dogodi nešto gore. Što je to gore? osobe zlih namjera koje vama, vašim bližnjima, vašoj djeci mogu slati neprimjeren sadržaj, nuditi nagrade, novčane iznose - u moje ime! Nažalost, puno puta, ljudi u to povjeruju'', napisao je Jacques.

Ime Nine Badrić koristilo se bez njezina znanja za prodaju tableta za mršavljenje. A košarkašica Antonija Mišura Sandrić, Kristina Krepela, Ornela Vištica, ali i Antonia Dora Pleško - samo su dio žrtava hakera koji su obrisali njihove Instagram profile.

''Došao mi je mail u kojem su tražili 265 eura. Ja sam rekla nema šanse, a oni su rekli OK brišemo ti profil i preprodat ćemo ga'', priča Antonia.

Takve prijevare na svakom su koraku - i nije im lako stati na kraj. Zato uvijek valja biti oprezan.

