Koji je najčešći komentar koji čuje mama dvojice dječaka Lucija Lugomer?

Influencericu i plus-size model Luciju Lugomer na društvenim mrežama prati gotovo 150 tisuća ljudi. Vrlo iskreno progovara o majčinstvu, odnosu sa svoja dva sina, osmoj godišnjici braka, ali i o tome kolika je razlika između jednog i dvoje djece. Priču donosi naša Julija Bačić Barać.

Influencerica Lucija Lugomer početkom lipnja proslavila je godišnjicu braka sa suprugom Danijelom. Njih dvoje vole se već 11 godina.

''Proslavili smo, tj. proplesali smo na terasi punih deset minuta svoju osmu godišnjicu braka. Ništa ekstravagantno. Imamo dvoje djece, tako da smo otišli s klincima na ručak i to je to.''

U braku su dobili dvojicu sinova pa većinu vremena provode u četvero.

''Jako smo ih željeli i stvarno su rijetki trenuci kada smo sami, ali nekako nam je to već postalo normalno i doista uživamo u tome. Mi smo stalno s djecom, ne smeta nam to. Volimo ih. Družimo se većinom s ljudima koji imaju djecu, dijelimo iste probleme i iste teme.''

Lucija Lugomer - 2 Foto: In Magazin

Prvog sina dobili su prije šest, a drugog prije dvije godine pa ova mama jako dobro zna kolika je razlika između jednog i dvoje djece.

''Ja sam majka koja kaže da je velika razlika imati jedno dijete i imati dvoje djece. Ovisi li to o spolu, ne znam. Ja imam dva dečkića i mogu reći da smo sada ušli u fazu malo mirnijeg razdoblja. Dosad je to bilo malo povuci – potegni.''

A nakon dvojice sinova najčešće čuje komentar:

''A sada jedna curica? Evo, ja sam trenutačno u toj fazi.''

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Pred njom je još jedna nova životna faza.

''Imamo predškolca, kod nas su velike promjene i planiramo ovo ljeto iskoristiti maksimalno.''

A kako će provesti ljeto? Kaže – bez velikih planova.

''Kad imaš dvoje djece, zapravo ne možeš ništa konkretnije planirati, ali definitivno ćemo otići na more, malo kod bake i djeda i biti u nekakvom miru.''

S godinama se promijenilo i njezino poimanje zabave i opuštanja.

''Ne trebaju nam više ni pune čaše, ni koncerti ili ne znam što. Bitno nam je da smo među dragim ljudima, da smo zdravi i da smo zajedno.''

Zajedno prate i Svjetsko klupsko nogometno prvenstvo pa, i da želi, nogomet ne može izbjeći ni Lucija.

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''Imam doma tri dečka koji su vrlo strastveni po tom pitanju. Dapače, mlađi sin pokazuje velik interes za nogomet, tako da mislim da će kod mene to biti samo još intenzivnije.''

Mlađeg sina zanima nogomet, a stariji obraća pozornost baš na sve što mama radi.

''Evo, jučer sam sama napravila ovu frizuru, a on je rekao: "Mama, wow!" On primjećuje sve, dok je mlađi samo: nogomet, nogomet, tata, idemo igrati nogomet.''

Nogomet je ionako ovih dana daleko najvažnija sporedna stvar na svijetu.

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