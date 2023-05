Kći Đorđa Balaševića ispričala je na koji je ružan način saznala da je izgubila oca, a i zašto se obitelj protivi tribute bendovima!

Vasa Ladački, Lepa protina kći, Boža zvani Pub - samo su neki od likova koji će vječno živjeti u pjesmama Đorđa Balaševića. No glavni likovi njegova života bili su supruga Olivera i djeca, koji su se nakon njegove smrti našli na meti kritika. Zašto se protive koncertima u Balaševićevu čast i tribute bandovima? Je li Olivera promijenila prezime, kako tvrde neki mediji, te na koji je ružan način saznala da je izgubila oca, Beba Balašević ekskluzivno je otkrila našoj Anji Beneti za In magazin.

Na dan kad je Panonski mornar zauvijek otplovio nebeskim morima, tužna je bila cijela bivša država. No tog tužnog 19. veljače najteže je ipak bilo Balaševićevoj obitelji. Da je izgubila oca, njegova mezimica Beba saznala je na način koji ne bi nikomu poželjela:

"Zvonio mi je telefon i javio se jedan potpuno neempatičan, prost glas ženski neke osobe koju ja ne poznajem: Dobar dan mi smo sad dobili informaciju iz bolnice da je Vaš otac umro, je l' možete samo da mi potvrdite, jer ja ne bi nešto da pišem pa da poslije moram da demantiram. Ja sam šokirana bila, ja sam spustila slušalicu, jer ja čekam neku vijest iz bolnice, ja ne znam što se dešava, novinari znaju'', prisjetila se Beba.

Iako je Balaševiću obitelj bila svetinja, kako ističe Beba, čim je zaklopio oči, za njih su uslijedili, malo je reći, teški dani. Našli su se pod nevjerojatnim pritiskom medija, koji su, kako tvrdi, objavljivali različite neistine:

''Olivera Balašević promijenila prezime. Napljuvali, nemoralna, ovakva, onakva jer je promijenila prezime koje naravno nije promijenila. To što rade mojoj porodici, saznala sam između ostalog i zašto iako nisam morala da čujem, mogla sam samo nagađati. Nisu dobili eksluzivu sa sahrane'', priča Beba.

''Oni su to isto radili tati, u Novom Sadu na primjer gdje govore, kakav je to fantastičan ispraćaj bio, ajde da pričamo o tome kakav je to život bio, kako su mu podmetali noge. To je čovjek kojem je bio zabranjen ulazak u radio Novi Sad, jednostavno pod izgovorom neke politike....", priče Beba.

Na meti kritika obitelj se našla i zato što ne odobravaju izvođenje koncerata u Balaševićevu čast.

"On je to zvao karaoke memorijal. To je bio njegov izraz i rekao je da ne podnosi to vidjeti. Bilo je situacija kad su neki ljudi s estrade odlazili pa su se pravili tradicionalni, jednom izvođeni godišnji koncerti u njihovu čast, a on je govorio: jel to opet neki karaoke memorijal ? Užasavao se toga,i rekao je: sljedeću rečenicu: samo ovo nikad nemojte dozvoliti!", prisjeća se.

Đole, kaže Beba, nije imao lijepo mišljenje ni o tribute bandovima, koji sada tvrde da im obitelj brani nastupanje.

''Mi ništa ne zabranjujeno, mi samo to ne podržavamo iz prostog razlga što on to nije podržavao. Meni ljudi govore pa zaboravit će se tatine pjesme, morate puastiti da ih ljudi izvode. Oni ljudi koji misle da će se njegova poezija, njegova izuzetnost zaboraviti zato što njegove pjesme neće izvoditi neki tribute bandovi po kafićima, imaju jako loše misljenje o njegovom pjesništvu, ja nemam. Ja znam sigurno da više nitko nikad nigdje uživo ne izvede njegovu pjesmu da će njegovo pjesništvo nadživjeti sve nas.", priča Beba.

Beba se borila i sa svima onima koji tvrde da obitelj sve to radi zbog novca.

''To nema nikakve logike. Kad se tatine ili bilo čije pjesme izvode onda se plaća autorskoj agenciji za to, u ovom slučaju taj novac ide njegovim nasljednicima. Znači što više tribute bandova natupa to mi više zarađujemo para, ako ne nastupaju, mi ne zarađujemo. A ja radije neću u životu zaraditi ništa na taj način nego uživati u tome da gledam kako neki tipovi u nekim hamburgerijama i pubovima, stave ruku u džep i imitiraju Đoleta jer oni to rade zbog zarade, i isključivo i uvijek su to radili zbog zarade. ", rekla je Beba.

Jer samo je jedan Đorđe Balašević. Kralj riječi, koji je imao čarobnu moć pjesmom spojiti stotine tisuća ljudi na ovim prostorima, čak i onda kada se činilo da su mostovi među nama zauvijek porušeni.

"Bio je apsolutno takav kakav je bio na sceni, takav je bio isti tata u dnevnoj sobi i svuda ostalo. Ja sam sigurna da bi ljudi mogli mnogo više da podsjećaju na njega da se trude da budu takvi, da budu plemeniti jedni prema drugima, da pričaju o porodici, ljubavi, prijateljstvu, da vole životinje, sigurna sam da bi mogli, ali ih nešto vuče na drugu stranu. Svijet bi bio daleko ljepše mjesto za život kad bi bilo više takvih kao što je tata. Sigurno."

