Naša lijepa plesačica najavila čemu će se posvetiti nakon hit-showa: "Nekako je vrijeme za neke stvari!"

Od 13 parova, u završnici showa ostala su tri. No samo će jedan odnijeti titulu pobjednika. Ove nedjelje ne propustite spektakularno finale "Plesa sa zvijezdama", ususret kojem su kamere IN magazina u plesnim dvoranama obišle sva tri para i doznale neke neočekivane planove. Bilo je smijeha, ali i suza. Priča Lane Samaržija.

Pred nama je plesni i glazbeno-scenski spektakl dostojan finalne emisije! I, malo je reći, uzbuđenje je na vrhuncu!

I jedino što pridonosi nervozi jest trenutak kada će voditelji izgovoriti njihovo ime.

"To je show i cijelo vrijeme imaš to u glavi, ali cijelo vrijeme se u stvarnosti u tebi dešava skroz drugo. Ufuraš se u to, kao da ti stvarno život ovisi o tome, ne mogu to objasniti", priznala je Daria Lorenci Flatz.

"Ovo je zadnja, ne ideš na dalje, ideš na pobjedu ili ništa. Ali čudno ti je razmišljati o toj pobjedi jer nekako, klišej je, ali smo pobijedili. Tu smo, svo troje", zaključila je Paula Tonković.

Na posljednjim probama tako je pregršt emocija. Parovi će u nedjelju otplesati svoje posljednje plesove.

"Plesni put je bio dosta zanimljiv, trnovit bih rekao. Bilo je i suza na treninzima, jedno jako lijepo putovanje koje bih opet ponovio", izjavio je Ivan Jarnec.

"Uopće ne znam opisati to", dodala je Daria koju su ponijele emocije.

"Prvo mi pada na pamet - lagano je. Ali ne zato što je bilo lagano, jer smo mi to lako odradili nego zato što je bilo jako lako radit s njim", otkrila je Paula.

"Ne mogu sada reći, joj onaj tjedan mi je bio grozan ili tako nešto. Put je bio super", zaključila je Gabriela Pilić.

A nakon nedjelje, neće više biti ni proba ni svakodnevnog druženja.

"Najljepše kod nas mi je to što smo kao dvoje djece. Kada nešto dobro napravimo, onda imamo neki super dobar osjećaj pa kao kad si u školi, ideš se s nečim nagraditi, kupiš si čips ili nešto", izjavila je Daria.

"Lupa fore svake dvije minute i nasmijem se baš iz trbuha, srca i duše", otkrila je Gabriela koji detalj o Franu Ridjanu.

"Nedostajat će mi ti trenuci između plesa, jer ples je bio neka nadogradnja našeg odnosa u kojem sam ja slušao ono što je Gabika rekla", dodao je Frano.

Ipak, nakon showa, svi nastavljaju zajedno plesati.

"Nastavljamo sa Supertaletom, radit ćemo audicijske emisije u jednom periodu i morat će Gabika navratit, da se vrati u ovaj ritam i da mi lakše prođe vrijeme između dvije najave", zaključio je Frano.

"Nama je plan svakako nastaviti plesati i ako ništa drugo, stvarati taj ples za publiku koja nas prati na našim društvenim mrežama", najavio je Marco Cuccurin.

"Ja imam neke obiteljske planove pa će se stvari možda malo promijeniti, vidjet ćemo, nadam se. Nekako je vrijeme za neke stvari, ali da, definitivno sam u plesu", najavila je Paula lijepe planove i dala naslutiti da planira proširenje obitelji.

Ne propustite spektakularno finale Plesa sa zvijezdama!

