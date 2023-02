Odbrojavamo do početka showa ''Ples sa zvijezdama'', samo za prvu emisiju sašiveno je 60-ak spektakularnih kostima!

Ostalo je nešto više od tjedan dana do prve emisije i spektakularnog otvaranja nove sezone showa Ples sa zvijezdama. Osim kandidata, mentora i žirija, velik posao odrađuje i sektor kostima i šminke. Upravo to je itekako važno kako bi se dočaralo blještavilo plesne pozornice. Koje tajne plesa se kriju iza kostima, kako se zvijezde u njima osjećaju te zašto su plesni kostimi, ali i cipele, nekima i izazov? Doznajte u prilogu In magazina!

Čarolija plesa u vaše domove stiže za nešto više od tjedan dana. A kako bi plesna priča bila što vjernije ispričana, tu je pokret savršeno spojen s glazbom, a čarolija plesa umotana u spektakularne kostime.

Zato su neki od najvažnijih sastojaka ove čarolije šljokice, resice i perje. Ovi kostimi ne samo da izgledom plijene pozornost već su i izazovni. I dok žene uživaju u raskoši, muški dio kandidata pred nekim je izazovima. Plesači kažu - brzo ćete se naviknuti. I nećete nositi samo bodije.

Nešto je možda jednostavnije uskočiti u plesne cipele. Iako, i na njih se treba naviknuti. I plesači i plesačice.

Svatko je dobio oba para svojih cipelica. Za prvu emisiju sašiveno je 60-ak kostima, a tako će biti i za svaku nadolazeću. Pripreme su na najvišoj razini. Uzbuđenje raste, a što su mentori naučili zvijezde i što će nam pokazati na plesnoj pozornici, jedva čekamo vidjeti!

Ples na male ekrane stiže 5. ožujka!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 18:00 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

