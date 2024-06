Hitom ''Take me to Church'' prije 11 godina popeo se na vrh glazbenih ljestvica, a sad ga je zajedno s publikom pjevao u Zagrebu!

Njegova pjesma ''Too Sweet'' trenutno je na vrhu glazbenih ljestvica. Turneja diljem Sjedinjenih Američkih Država i Europe mu je rasprodana, što irskog glazbenika Hoziera čini jednim od najtraženijih u svijetu. Sinoć je prvi put nastupio u Zagrebu gdje je oduševio publiku kojoj ni kiša ni blato nisu smetali. Prije nastupa razgovarao je s našom Dijanom Kardum, a više pogledajte u prilogu.

Jedan od najpopularnijih i najnagrađivanijih irskih glazbenika današnjice, Hozier, poznat po jedinstvenom glasu i folk blues rock izričaju u svojim pjesmama jučer je prvi put zasvirao pred zagrebačkom publikom, za koju je naučio i poneku riječ hrvatskog.

''To je prvo od mene ja mislim, jako sam uzbuđen. Zahvalan sam na ovoj potpori i činjenici da imam publiku ovdje koja želi vidjeti show i jako sam sretan.''

Hozier je na najveći hrvatski festival na otvorenom došao u jeku velike popularnosti. Njegovi su koncerti rasprodani, a posljednji singl ''Too Sweet'' osvojio je vrhove top ljestvica u Britaniji, SAD-u, Australiji ali i Hrvatskoj.

''Osjećam se dobro. Dugo smo na turneji koja je rasprodana prije no što je ''Too Sweet'' objavljena i postala hit. Čini se kao… Imamo tortu i ovo je trešnja na nju, to je kao glazura na torti pa onda na to ide trešnja. Jako sam zahvalan.''

Globalni uspjeh ovaj je kantautor ostvario prije 11. godina s pjesmom ''Take me tu Church''. Pjesma je ostvarila milijardu pregleda na YouTubeu, što je najveći uspjeh u suvremenoj rock glazbi. A donijela mu je i nominacija za Grammy.

''Mislim da sam blagoslovljen sa zadnjih deset godina, sretan sam što imam publiku koju imam i koja cijeni i sluša moj rad. Isto tako što smo mogli uzeti stanku toliko godina u pandemiji i vratiti se i vidjeti ne samo da je publika još tu nego i da raste i vidjeti da ima i novih fanova nakon 10 godina koji dolaze na svirke koji su možda imali 10 godina ili 9 kad je moja prva glazba izašla i oni su neki od najposvećenijih fanova.''

U svojim pjesmama često istražuju teme ljubavi, smrti, religije i politike. Lani je objavio i treći album ''Unreal Unearth'' koji je nadahnut Danteovim paklom.

''Album je raspoređen u 9 krugova, a Danteova vizija pakla je tako posložena. Želio sam na neki način, veliki dio albuma je napisan tijekom pandemije, želio sam na neki način označiti put kroz nove okolnosti, to je nešto što sam ja iskusio ali i mnogi drugi, uzevši formu tih 9 krugova, priča o tome kako netko putuje novim okolnostima i kako je jednini način doći na drugu stranu'', govori.

''Mislim da bismo mogli reći. Živiš dovoljno dugo na zemlji i naći ćeš svoj put kroz svoje krugove, mislim da se to treba istražiti svaka osoba za sebe.''

Hozier je rođen u glazbenoj obitelji, gdje su svi bili ljubitelji glazbe - od mame do bake i djeda. Studirao je glazbu, ali je nakon šest mjeseci odustao od faksa.

''Nisam bio neki učenik, bio sam nedosljedan. Kad me nešto zanima jako se fokusiram na to. Sjedio sam i čitao mnogo epske poezije. Na početku pandemije imao sam jako puno vremena. Riječi su mi uvijek najvažnije, ja sam bio student glazbe ne književnosti.''

Glazba je kaže jedino što ga ispunjava.

''Iz moje perspektive, nekako, da imam neki drugi posao bi bio očajan. Ne raspolažem najbolje vremenom.''

Svoju turneju nastavlja dalje, pa će nakon Zagreba nastupiti u Zürichu, Linzu i dvaput u Barceloni.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.