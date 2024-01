Iza zvijezde Kumova je godina za pamćenje, a sada je krenuo i u pohod na Ameriku: "Toliko mi je to nerealno i lijepo u isto vrijeme!"

Vladmir Tintor otkrio nam je što gledatelji mogu očekivati u novoj sezoni Kumova, koja je u utrci za Zlatni studio, a s nama je podijelio i neke planove za dalje.

Hit-serija Nove TV "Kumovi" drugu godinu zaredom u finalnoj je utrci za nagradu Zlatni studio u kategoriji TV serija.

Osebujni stanovnici Zaglava osvojili su srca gledatelja, a koliko ovakva priznanja znače glumcima iz serije, otkrio nam je Vladimir Tintor, kojeg gledamo u ulozi Aljoše Gotovca.

"Svakako znači ova nominacija, zato što ona dolazi od publike. To govori da smo ušli u srca gledatelja, a to je već samo po sebi veliko priznanje i nagrada. Ostale nagrade, koje dolaze od struke su također važne, znak su da te iskusnije kolege prepoznaju, no uvijek su mi draže one koje daju gledatelji i vjerna publika", kaže Tintor.

Upitali smo ga i što smatra da je zaslužno za ovakav uspjeh "Kumova", koji su najgledanija hrvatska serije.

"Moji prijatelji su u šali primijetili kako su obje serije u kojima sam imao veće uloge bile ujedno i najdugovječnije. Zabranjena ljubav je imala 805 epizoda u kraćem formatu, a Kumovi 423 u dvostruko dužem. Možda je u tome tajna", našalio se glumac. "Šalu na stranu, 'tajna' je u scenariju, dobroj kombinaciji glumaca i energije koju donose svi koji sudjeluju u kreiranju svake epizode. Kad krenete u novi projekt, teško je predvidjeti koliko će biti uspješan. Ali ovoliko toplom prijemu kod publike se nisam nadao. Susreti s publikom su uvijek tako divni, kao da se znamo sto godina", istaknuo je.

Olga Pakalović u seriji glumi njegovu suprugu Vesnu, s kojim ima turbulentan odnos, a Vladimir nam je otkrio kako se slaže s kolegicom kad se kamere ugase.



"Kad se kamere ugase nije tako dramatičan, ali jednako zabavan. Baš smo se zbližili i povezali u ove dvije godine i razvili obostrano prijateljstvo i poštovanje. Blagoslovljen sam takvom partnericom i držim fige da uskoro ponovno radimo skupa", kaže glumac.



A kako se privatno slaže sa svojom televizijskom djecom Larom i Jankom, odnosno glumcima Nikom Barišić i Momčilom Otaševićem?

"Oboje su fantastične kolege i glumci. Zaljubljen sam u njihov talent i puno sam naučio od njih", pohvalio ih je.



Snimanje "Kumova" krajem prošle godine privedeno je kraju, a Vladimiru i ostatku ekipe iz serije to nije nimalo lako palo.



"Naravno da mi je teško palo. Cijela ekipa je baš vezana za projekt, a kako je snimanje išlo zbilja glatko, vezali smo se i jedni za druge. Zadnjih mjesec dana sam se lagano opraštao od projekta, da imam kao neki lagani fade out, tj. da mi ne bude veliki šok. I to pitanje: što nakon Kumova? Tamo sam provodio više vremena nego sa svojom pravom obitelji. Nije se lako iz toga otrgnuti. Svi smo u kontaktu preko naših grupa. A najviše se čujem sa Marinom i Olgom", otkrio nam je Tintor.

"Kumovi" se od ponedjeljka 15. siječnja vraćaju na male ekrane s novom sezonom, a evo što gledatelji mogu očekivati od Aljoše u novim epizodama.

"Aljoša će u ovoj sezoni ponovo pokušati razviti biznis, po svojim pravilima, uključiti i nepopravljivog Vinka. Na momente će ga uhvatiti i kriza srednjih godina, ali će se, s druge strane, kod Stipana malo izboriti za sebe. Zadovoljan sam kako se lik razvijao kroz sezone, sazrijevao, prihvaćao ljude i svoju okolinu i okolnosti. Ima nešto stoičko u njemu, nešto racionalno, što je meni i privatno pomoglo da pronađem neki mir u kaotičnim situacijama", govori glumac.



Vladimir je prošle godine imao čast prisustvovati prestižnom Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je premijerno prikazan i film "Domaćinstvo za početnike", u kojem ima jednu od glavnih uloga.

"Prošla godina me je baš obasula lijepim stvarima u poslovnom smislu. Značajna mi je ta premijera, imao sam osjećaj da sam u snu što sam uopće tamo, među tim ljudima i kolegama. Taj film je meni bio kao jedan veliki izazov, redatelj tako umjetnički zaigran i ozbiljan u isto vrijeme. Doslovce smo film stvarali svaki dan, bili smo tako raznolika ekipa koja je sklopila velika prijateljstva i to se na ekranu, čini mi se, i koliko čujem, u Zagrebu na ZFF-u je jako dobro primljen. Film sada počinje svoj život i distribuciju po Americi od kraja mjeseca i toliko mi je to nerealno i lijepo u isto vrijeme. Veselim se čuti feedback i od tamo", zadovoljno kaže.



Evo po čemu će još pamtiti 2023. godinu.

"Svakako ću je pamtiti po Kumovima, Veneciji, i po performansu o Tesli, koji smo izveli u New Yorku, ove jeseni. Teška godina, ali trudim se pamtiti samo lijepe stvari", ističe Vladimir.



Na kraju nam je otkrio svoje planove za dalje te se obratio i vjernim gledateljima "Kumova".

"Htio bih se zahvaliti svim svojim izazovima i svemu onom dobrom što me je pratilo u ovoj uzbudljivoj godini, i na divnim ljudima i publici koja nam na svakom koraku pokazuje naklonost. U mom osječkom HNK za koji dan počinjemo rad na predstavi Maratonci trče počasni krug i veselim se radu s mojim osječkim kolegama. Što će dalje biti sami Bog zna. I najbolje tako. Budite mi zdravi i veseli i sve vam cvalo u ovoj 2024-oj", poručio je Vladimir Tintor.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Naš zgodni rukometaš ljubi lijepu Austrijanku, a nedavno su objavili i najljepšu moguću vijest!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Svjetski moćnik viđen po prvi put nakon što je svoje milijarde prepustio sinu, u slabašnom izdanju i drugi su mu morali pomoći