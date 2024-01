Svjetski moćnik viđen po prvi put nakon što je svoje milijarde prepustio sinu, u slabašnom izdanju i drugi su mu morali pomoći

George Soros snimljen je na plaži na Barbadosu nakon što je kontrolu nad bogatstvom od 25 milijardi dolara prepustio sinu Alexu.

Svjetski poznati filantrop George Soros viđen je kako se opušta na Barbadosu samo nekoliko mjeseci nakon što je prepustio kontrolu nad svojim 25 milijardi dolara vrijednim carstvom svom sinu Alexu.

93-godišnji George snimljen je na plaži dok mu je nekoliko mlađih muškaraca pomoglo da izađe iz mora i smjesti se na ležaljku.

George je u lipnju predao svoje carstvo 38-godišnjem sinu Alexu, koji je obećao iskoristiti obiteljsko bogatstvo za ulaganje u ciljeve kao što su biračka prava i ravnopravnost spolova. Milijarder rođen u Mađarskoj imao je neto vrijednost od približno 6,7 milijardi dolara u listopadu 2023. godine, a izgradio je svoje impresivno bogatstvo upravljajući hedge fondovima.

Njegova neprofitna mreža, Open Society Foundations, svake godine usmjerava oko 1,5 milijardi dolara skupinama koje podupiru ljudska prava diljem svijeta, a Alex je izabran za njezina predsjednika u prosincu 2023., zamijenivši svog oca.

Tijekom godina Soros je milijune dolara uplaćivao liberalnim okružnim tužiteljima kroz izravne donacije ili odbore za političko djelovanje, što desničarski kritičari pripisuju slomu zakona i reda diljem Sjedinjenih Država.

Trenutačno je u braku s dvostruko mlađom Tamiko Bolton i to od 2013. godine, nakon što su zavjete razmijenili na intimnoj ceremoniji u društvu samo nekolicine prijatelja i članova obitelji. No, nakon toga uslijedio je raskošni party na Sorosovom imanju u New Yorku na koje je bilo pozvano oko 500 uzvanika. Soros je prije ovog, bio u još dva braka iz kojih ima petero djece.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Znate li da Stjepan Hauser ima i sestru? Ne voli se medijski eksponirati, ali u jednom je području vrlo cijenjena

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Zanimljivosti Kako su Ivka i dida Akrap izgledali u mladosti i tko je vodio Lucu na maturalni ples? Zavirite u obiteljske albume likova iz Kumova!