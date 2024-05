Tatjana Jurić pred kućom je dobila nesvakidašnje goste, brzo se pohvalila slatkim prizorima: ''Meni je ovo privilegija promatrati!''

Tatjana Jurić ovih dana na vlastitoj terasi ima neobične goste, pred njenom kućom udomaćile su se male lisice, a te prizore brzo je podijelila na društvenim mrežama.

Voditeljica Tatjana Jurić prije nekoliko dana otkrila je da ju je dočekalo iznenađenje na terasi.

U pet sati ujutro probudila ju je mala lisica, a Tatjana je sada otkrila da je, nekoliko dana kasnije, ispred vrata pronašla ne jednu, već tri male lisice.

"Dobro jutro! Mi smo odlično spavale, nitko u 5 ujutro po terasi nije lupao Jackinom posudom za vodu! Negdje oko 7 sam im objasnila da moram u eter u 9, pa su mi dale prolaz iz vlastita stana. Rekoh im da mogu slobodno, ako žele, navratiti opet popodne, kao što to sad već očito postaje i tradicija, i da neću zvati Dumovec, ako se eto, baš kod mene i sa mnom osjećaju sigurno", napisala je.

Rekla je kako lisice ne dira i ne smeta im, ali da joj se stalno vraćaju.

"Računam na to da će ojačati i otići dublje u šumu uživati u svojem slobodnom, divljem, životinjskom životu. Do tada, prava je privilegija promatrati ih ovako izbliza! Kad mi se šćućure jedna pored druge na kućnom pragu i drijemaju dok ja po doma nešto radim, pa ih gledam kroz prozor... milina!!! Tako su male, preeeeslatke. Ne diram ih, ne smetam im, mogu gdje žele i kad žele po vrtu i dalje u šumu! A one se, eto, stalno vraćaju meni na terasu", napisala je.

"Hvala na savjetima i upozorenjima, kako da vam kažem, bilo je i gorih divljih zvijeri na toj terasi, preživjet ću! Normalno da meni nije došla jedna lisica, nego odmah tri! Ova treća povremeno svrati, javljam dalje. Također znam za lisičju trakavicu, higijenske mjere se poduzimaju, bez brige", dodala je.

Našalila se i kako je njen dom sada njihova kuća, a dala im je i hrane.

Njenim pratiteljima svidjelo se što ih redovno obavještava o razvoju situacije, a mnogima je drago što imaju priliku ove divlje životinje vidjeti izbliza.

Inače, Jurić je jedna od naših najpoznatijih voditeljica. Danas radi u radijskom eteru, a prije se često pojavljivala i na televiziji. Od samog početka karijere slovi i kao jedna od najljepših Hrvatica.

