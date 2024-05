Srpski folker već razmišlja o vjenčanju s 22 godine mlađom kolegicom: ''Bit će svadba za 2000 ljudi, svatko po 500 eura!''

MC Stojan progovorio je o vezi s mlađom kolegicom Zoranom Mićanović te je otkrio što ju je savjetovao u karijeri te je li spreman stati na ludi kamen.

Srpski pjevač Marko Stojković, poznatiji kao MC Stojan, ljubi 22 godine mlađu kolegicu, 19-godišnju Zoranu Mićanović.

O njihovoj ljubavi pročulo se ovog mjeseca, a par otad ne skriva koliko su sretni zajedno, a ona sada proslavila svoj 19. rođendan i tom prilikom okupila preko 400 uzvanika, a njen izabranik došao je među posljednjima.

"Imam jako opravdanje, oprostit će mi, sigurno. Ispeglat ću ja to poslije s njom" rekao je Stojan pa otkrio što je djevojci poklonio za rođendan.

"Dobila je kuvertu pa neka kupi što želi, jer ona najbolje zna što želi", dodao je za Kurir.

Reper ju je također savjetovao i oko nastupa.

"Ja sam prošao već sve to. Savjetujem je da bude uporna i vrijedna. Ponosan sam na nju, baš baš. Zna ona što radi, a uvijek ima moju podršku. Ja sam tu što god da treba. Dogovaramo se oko pjesama, ali kao što sam rekao, ona zna što radi i to radi jako dobro. Mnogo radi, svaki dan, to se psihički ne može izdržati, savjetujem joj da podigne cijenu, a prorijedi nastupe", rekao je

Zorana je ranije istaknula da je spremna za svadbu, a sada je i reper priznao je li spreman za taj korak.

"Što da ne? Kod mene nema da li sam spreman ili ne, kod mene se sve događa spontano. Neće biti ništa tajno, bit će svadba za 2000 ljudi, svatko po 500 eura, nemoj netko da je došao s manje! Trajat će tri dana pa tko preživi, pričat će", zaključio je.

