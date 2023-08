Naša popularna glumica potvrdila je višetjedna šuškanja u vezi s mentorom iz hit-showa: ''Osjećaji su prejaki...''

Tara Thaller i Mateo Cvenić potvrdili su svoju romansu, o svojoj su ljubavi ekskluzivno progovorili nakon višetjednih šuškanja.

Naša glumica Tara Thaller i mentor u ''Plesu sa zvijezdama'' Mateo Cvenić potvrdili su da su u ljubavnoj vezi.

Ekskluzivno za Gloriju Tara i Mateo progovorili su o višetjednim šuškanjima, a Tara se osvrnula i na bivšeg supruga Farisa Pinju, od kojeg se rastaje.

Kako govori glumica, Mateo nije razlog njezina i Farisova razvoda.

''U pitanju su bili drugi razlozi. Ne želim ulaziti u detalje, no do razvoda bi došlo prije ili kasnije. Nije tajna da smo Mateo i ja kliknuli čim smo se upoznali. Tijekom sezone smo se odlično slagali i postali prijatelji, ali nije nam bilo ni na kraj pameti da ćemo se i ljubavno spojiti. Intenzivnije smo se počeli družiti nakon moje rastave i prijateljstvo je preraslo u nešto više", otkriva Tara za Gloriju.

Mateo je kako je vrijeme prolazilo razvio emocije prema Tari. Nije mogao vjerovati koliko si on i Tara po svemu odgovaraju, a glumica potvrđuje da su s vremenom uočavali sve više sličnosti, pa su osim međusobnog razumijevanja, jer oboje dolaze iz svijeta umjetnosti, shvatili i da dijele slična uvjerenja, stavove i prošlost.

Trenutačno oboje žive u Zagrebu, no još ne zajedno. Kažu da bi voljeli zajednički osmisliti i neki poslovni projekt u skoroj budućnosti.

''Situacija nije bila idealna, no s vremenom sam shvatila da su moji osjećaji prema Mateu toliko jaki da nije imalo smisla reći mu da čeka šest mjeseci ili godinu dana da bi javnost bila zadovoljna ili da sve bude po nekim pravilima", otkrila je Tara i nadodala da je sretna što je poslušala svoje osjećaje i srce.

Podsjetimo, Tara i Mateo zajedno su se natjecali u prošloj sezoni showa ''Ples sa zvijezdama'', a ispali su tik prije finala, što je razljutilo brojne njihove fanove.

Inače, Tara je nedavno iznenadila javnost objavom da se razvodi nakon manje od dvije godine braka.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno, svaka je takva odluka teška, no kada dolazi iz obostranog stava, sam razlaz znatno je lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

Tara inače o privatnom životu ne voli previše govoriti, a ona i Faris vjenčali su se u potpunoj tajnosti.

Šuškanja da je u vezi s Cvenićem dugo je također tajila, ali mnogi su primijetili da se nešto više događa po njihovim društvenim mrežama.

