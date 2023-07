Jedna od najljepših Hrvatica u kratkom je razdoblju ponovila nešto čemu je rijetko koja poznata žena sklona kad su pojavljivanja u javnosti u pitanju!

Tara Thaller svojim je glamuroznim izdanjem za Pulski filmski festival zadivila sve redom, a zatim su je fotografi snimili bez trunke šminke.

Glumica i pjevačica Tara Thaller još je jednom opravdala laskavu titulu jedne od najljepših Hrvatica.

Tara se na Instagramu pohvalila izdanjem za Pulski filmski festival, gdje je u četvrtak prikazan animirani film "Cvrčak i mravica", u kojem je posudila glas.

Za tu je prigodu odabrala usku bež haljinu s jednim otkrivenim ramenom u kojoj je istaknula svoju besprijekornu figuru i zadivila sve redom.

"Najljepša", "Predivna", "Volim te", "Miss Universe", "Savršena", "Diva", samo su neki od brojnih komplimenata koje je dobila.

Tara se zatim na konferenciji za medije pojavila u ležernom izdanju i bez trunke šminke te je još jednom potvrdila i da je prirodna ljepotica.

Smatrate li Taru Thaller jednom od najljepših Hrvatica? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Inače, glumica je u lipnju iznenadila javnost odlukom o razvodu od supruga Farisa Pinje, nakon samo godinu i pol dana braka.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno, svaka je takva odluka teška, no kada dolazi iz obostranog stava, sam razlaz znatno je lakši. Ostajemo u dobrim odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima razdoblja razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u, za mene, nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

I Faris nam je govorio o njihovu razvodu na Splitskom festivalu, gdje se predstavio s pjesmom "Za nju".

"Ostali smo u dobrim odnosima, ali da se podržavamo, baš i ne, jer malo je neprirodno u razdoblju kad se ljudi rastaju da budemo neka konkretna podrška, ali mislim kad se stvari malo slegnu, da ona želi meni najbolje, ja želim njoj najbolje", kazao nam je Faris te je istaknuo i kako još vjeruje u ljubav i brak.

Podsjetimo, Faris i Tara vjenčali su se u tajnosti krajem 2021. godine, a sretne vijesti objavili su na Instagramu.

Taru smo gledali i u posljednjoj sezoni "Plesa sa zvijezdama", gdje je pokazala još jedan svoj talent, a nakon showa sa svojim je mentorom Mateom Cvenićem nastupila i na međunarodnom plesnom eventu Adriatic Royal Pearl u Opatiji.

