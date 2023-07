Za šetnju s dečkom odabrao je kratku bijelu suknjicu zbog koje su se svi okretali za njim, ali on više ne mari za mišljenje drugih

Pjevač Sam Smith prošetao je ulicom u suknjici u društvu svog dečka Christiana Cowana, svoj osebujni stil i seksualnost sada bez problema ističe.

Britanski pjevač Sam Smith dugo se borio sa skrivanjem onoga što stvarno jest, a sada se konačno bez problema pojavljuje na ulicama onako kako se osjeća najbolje. Ovog puta viđen je na ulicama New Yorka, gdje je prošetao sa svojim dečkom Christianom Cowanom, ali svu pozornost ukralo je nešto drugo.

Naime, Smith je nosio bijelu tenisku suknjicu i bijelu potkošulju, a tijekom hoda nekoliko je puta rukom suknjicu i podigao, kako bi se pohvalio tetovažom na nozi. S dečkom je nešto razgovarao, a sudeći po fotografijama bili su odlično raspoloženi.

Sam je godinama skrivao svoju seksualnu orijentaciju, a onda je u svibnju 2014. godine priznao da je homoseksualac. Godine 2019. odlučio je priznati i da je nebinarna osoba te da se osjeća i kao muško i kao žensko, ovisno o trenutku, a često nosi ženstvenu odjeću i nakit. Svoje pratitelje često voli iznenaditi i polugolim fotografijama u minijaturnim kupaćim kostimima ili donjem rublju, a mnogi su njegovu odluku godinama osuđivali s obzirom na to da je od početka karijere skupio vojsku fanova diljem svijeta, a među kojima postoje i oni koji ne prihvaćaju današnje trendove o seksualnosti i spolu.

"Otkad sam bio maleni dječak, maleno ljudsko biće, nisam se osjećao ugodno kao muškarac. Stvarno nikada nisam. Ponekad pokazujem svoju mušku stranu, a ponekad žensku, ali negdje na sredini te promjene počeo sam se zaista osjećati vrlo depresivno i tužno. Ne znam tko sam, gdje sam, što radim i osjećam se kao da samog sebe ne shvaćam. Shvatio sam da je to zato što se ne uklapam nikamo. Prošlu večer sam se družio s mamom i rekla mi je nešto predivno. Rekla je da joj je laknulo što ja i članovi obitelji imamo načina da to sada objasnimo, jer me izjedalo cijelog života. Mama je vidjela kako se mučim", izjavio je jednom za magazin British GQ.

No otkako je otkrio da je homoseksualac i da se vodi kao rodno binaran, pjevač je puno sretniji i opušteniji, a njegovi koncerti poprimili su potpuno drugačiju atmosferu te svoje obožavatelje svaki put iznenadi golišavim i provokativnim odjevnim komadima na pozornici.

Sam dosad nije imao puno sreće u ljubavi, pa je tako 2015. godine četiri osvojena Grammyja posvetio bivšem koji mu je slomio srce i bio mu inspiracija za album. 2017. godine partner mu je bio glumac Brandon Flynn iz popularne serije "Trinaest razloga", no ni ta veza nije uspjela. A nakon njega kratko je bio i s dizajnerom Francoisom Roccijem.

Inače, Sam je jedan od najnagrađivanijih pjevača i umjetnika današnjice. Iza njega stoje hitovi poput "I'm Not the Only One", "Too Good at Goodbyes", "Diamonds" i posljednji, koji je oborio sve rekorde slušanosti, "Unholy".

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ni uz originalan opis Seve nije uspjela skrenuti pozornost s raskošnog dekoltea koji je istaknula u uskoj haljini s prorezima na trbuhu!

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kad je izišla iz vode, badić je postao potpuno proziran, no ona je neometano potrčala plažom, a fotografi su uspjeli snimiti ovaj modni gaf!