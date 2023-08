Naša lijepa glumica nakon razvoda ljetuje s frajerom s kojim je već neko vrijeme povezuju? Društvene mreže odale su da uživaju na istom mjestu!

Tara Thaller na Instagramu je otkrila da ljetuje u Senju, a s istog mjesta javio se i Mateo Cvenić.

Jedna od najljepših domaćih glumica, 25-godišnja Tara Thaller, svojom posljednjom objavom na društvenim mrežama rasplamsala je šuškanja o novoj ljubavi nakon razvoda od kolege glumca i pjevača Farisa Pinje.

Tara je na svojem Instagramu objavila fotografije na kojima pozira na stijeni kraj mora, uz zalazak sunca, a otkrila je da ljetuje u Senju.

Sličan prizor zalaska objavio je u svojim pričama na Instagramu i Mateo Cvenić, plesač i Tarin mentor iz hit-showa "Ples sa zvijezdama", za kojeg se već neko vrijeme šuška da joj je više od prijatelja.

I Mateo je na svojem Instagramu otkrio da ljetuje u Senju, uz fotografije kojima je obilježio svoj 28. rođendan, koji mu Tara nije propustila čestitati.

Inače, Tara je nedavno iznenadila javnost objavom da se razvodi nakon manje od dvije godine braka.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno svaka takva odluka je teška, no kada dolazi iz obostranog stava sam razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

Tara inače o privatnom životu ne voli previše govoriti, a ona i Faris vjenčali su se u potpunoj tajnosti.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Supruga kontroverznog repera razbjesnila je naše susjede bizarnim i potpuno prozirnim kreacijama, a sada se suočava s ozbiljnim posljedicama!

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Sjećate li se koga je Ella Dvornik ljubila prije Charlesa? S bivšim koji je njegova potpuna suprotnost planirala je i neobično vjenčanje