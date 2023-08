Sjećate li se koga je Ella Dvornik ljubila prije Charlesa? S bivšim koji je njegova potpuna suprotnost planirala je i neobično vjenčanje

Ella Dvornik prije Charlesa Pearcea bila je u vezi s Josipom Marićem, za kojeg se htjela udati u Japanu.

Nakon višemjesečnih šuškanja Ella Dvornik (32) nedavno je konačno potvrdila da se razvodi od 13 godina starijeg supruga Charlesa Pearcea.

Par je zajedno proveo deset godina, od čega četiri u braku, a dobili su i dvije kćeri, Balie i Lumi.

Kao kći neprežaljenog kralja funka Dina Dvornika, Ella je odrasla pod povećalom javnosti, a oduvijek je posebno zanimanje izazivala svojim ljubavnim životom.

Sada su osvanule njezine fotografije s bivšim dečkom Josipom Marićem s jedne filmske premijere u Zagrebu 2011. godine. Par je tada već bio u vezi oko godinu dana i živjeli su skupa, a planirali su i stati pred oltar.

"Kada financijski malo stanemo na noge i ojačamo, ići ćemo na put po svijetu na kojem ćemo se u svakom mjestu vjenčati na tamošnji, tradicionalni način. Prva je postaja Japan, u kojem će nas vjenčati Hello Kitty. No moramo se vjenčati i u Hrvatskoj, što će biti teško izvesti jer su Josipovi iz Podravine, a moji iz Dalmacije, oni slušaju popevke, moji klape..." ispričala je jednom prilikom Ella za Večernji list, no do vjenčanja ipak nikada nije došlo.

Prije Josipa Ella je bila u vezi s Denisom Mehmedovskim, s kojim je prekinula na svoj 19. rođendan.

Jednom je prilikom i brutalno iskreno progovorila o svojim bivšim ljubavima, kojih je očigledno bilo i više nego što je javnosti bilo poznato.

"Mislila sam da ću završiti s Tomislavom, ali je on htio biti s curom koja ga ne želi. Matija me otpisao jer se priključio sekti Opus Dei, a ja sam sotona. Dena me varao i tukao i naučio najbitnijoj lekciji u životu. I zato hvala mom mužu koji je došao nakon svih njih i naučio me da se dobre stvari uvijek čekaju", objavila je 2021. godine na TikToku uz pjesmu Ariane Grande "Thank U, Next"

Za Charlesa se udala 2019. godine u Las Vegasu, a vijest o razvodu objavila je ranije ovog mjeseca.

Kako su izgledali Ellini bivši dečki, koji su potpuna suprotnost njezinu uskoro bivšem mužu, pogledajte u galerijii.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Jedan od naših najpoznatijih glazbenika nakon vijesti o tajnom razvodu iznenada je otkazao vjenčanje s novom partnericom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jelena Karleuša napravila pomutnju u outfitu kakav se na ovim prostorima ne viđa, a ovakve fotografije sigurno neće objaviti Instagramu!