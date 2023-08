Jedna od najljepših Hrvatica nakon razvoda objavila fotku na kojoj je u zagrljaju dobro poznatog frajera, je li ovo znak da su više od prijatelja?

Tara Thaller objavila je na svom profilu na Instagramu fotografiju na kojoj pozira s Mateom Cvenićem i to povodom njegova rođendana.

Već neko vrijeme u domaćoj javnosti i medijima kruže priče o novoj ljubavi između jedne od naših najljepših glumica Tare Thaller i plesača Matea Cvenića, koje smo kao par gledali u showu "Ples sa zvijezdama", a ona je sada dodala iskrice na cijelu situaciju.

25-godišnja Tara objavila je na svom profilu na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u Mateovu zagrljaju i to povodom njegova rođendana.

"Sretan rođendan! Ostani tako poseban i svoj", napisala je Tara uz objavu, a svemu je dodala i emotikon rođendanske torte, slavljeničkog smajlića i srca.

Inače, Tara je nedavno iznenadila javnost objavom da se razvodi od supruga Farisa Pinje, nakon manje od dvije godine braka.

"Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno svaka takva odluka je teška, no kada dolazi iz obostranog stava sam razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro", rekla nam je Tara.

Tara inače o privatnom životu ne voli previše govoriti, a ona i Faris vjenčali su se u potpunoj tajnosti prije godinu i pol dana. Međutim, poslovne obveze učinile su da se njihovi putevi moraju razići.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Slavna Kosovarka na trbuh je stavila zanimljiv ukras, ali on je ipak ostao u sjeni njezinih savršeno isklesanih mišića!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Djevojka popularnog pjevača žurila se u izlazak s prijateljicama, a bujni dekolte pokazao je više no što je očekivala!