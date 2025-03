Izvedba zbog koje su Minei zasuzile oči: ''Josipa Lisac bit će preponosna!''

Stela Rade naša je pjevačica koju ove godine imamo prilike gledati kao jednu od kandidatkinja u showu ''Tvoje lice zvuči poznato''.

I Stela Rade jedna je od osam kandidata koje ćemo ove godine gledati u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' i zabavljati se uz njihove transformacije.

Ovako se predstavila prije nego što je uskočila u ulogu glazbene dive.

''Auto mi je drugi dom, i u autu se također osjećam super, i to mi je neki ispušni ventil, to mi je ured i autu zapravo puno toga napravim što se tiče posla'', izjavila je te dodala.

Stela Rade Foto: Nova TV

''Otkad znam za sebe ja nekako eksperimentiram s glazbom, svaki put bi samo čekala da ostanem sama doma, pa bi pojačala muziku, pjevala, isprobavala, stalno je glazba bila oko mene, ja se zapravo nikad nisam do kraja uklopila, bila sam u dvije škole, bila sam u nekom svom svijetu i osjećala sam se kao crna ovca. Samo mi daj slušalice, znali su me i zezati i čudno gledati, ali da, bila sam malo odvojena od svih. S obzirom na to da sam većinu vremena na putu, veselim se svakom trenutku kad dođem kući i mogu biti sa svojima'', ispričala je Stela te postala Josipa Lisac.

Stela Rade Foto: Nova TV

Žiri je bio oduševljen onim što su vidjeli i čuli.

''Kao prvo i prvo, ne sjećam se kad sam vidio na ovakav način donjetu nam našu Josipu i fizički i duhovno, pjevački. Na jedan tako lijep nenametljiv način, najjednostavnije bih to rekao, ostao sam paf'', komentirao je Goran Navojec.

Stela Rade, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Znači, izašlo je jedno krhko malo stvorenje ovdje na ovu pozornicu, i onda pustilo nešto vau. Karikature nigdje, mislim da će Josipa biti preponosna, savršeno ti hvala'', poručila je Minea Steli.

Minea, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Stela Rade, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Vrlo teška i velika pjesma da se razumijemo, ja nisam tebe danas uopće trebao gledati. Ja sam na momente zatvorio oči, i ono što sam čuo, intonacijski si bila bez greške, bila si točna kao švicarski sat, kupila si me već u prvoj epizodi, hvala ti na ovome, ježili smo se svi'', dodao je Mario Roth.

Stela Rade, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Prva epizoda i to tako krene, ti si dušu dala toj pjesmi i hvala ti na tome'', dodao je Enis Bešlagić.

