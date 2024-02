Severina se oglasila nakon što joj se sud vratio sina i poslala znakovitu poruku: "Svatko tko je osjetio tugu, zna kako izgleda život s tugom''

Severina se oglasila na svom profilu na Instagramu nakon što su joj je sud vratio sina.

Severina se na svom profilu na Instagramu podužom objavom nakon što je objavljena vijest da joj je sud vratio sina, odnosno dodijelio zajedničko skrbništvo njoj i Milanu Popoviću.

"Ja sam kao vi. Naučio me život da se ljubav ljubavlju vraća. Tako je bilo i proteklih četiri tjedna (od presude do presude). Stoga, zahvaljujem svima na nevjerojatnih 28 dana ljubavi i podrške kojom ste me obasipali. Nahranili ste me snagom koju sam usmjerila na sina. Ali i na pomoć drugima. Drugačijima. Svatko tko je osjetio tugu, zna kako izgleda život s tugom. Nažalost, spadam u takve i zato vas sve razumijem. Jedina pomoć koju možemo dati jedni drugima jest podrška! Svakom čovjeku kojem je nanijeta nepravda, na kojeg gledaju drugačije, koji nema zaštitu. Javna, sad i odmah. Da bi bili dobro društvo, dobra država – svi građani moraju biti ravnopravni, jednaki pred zakonom, ali prije svega jednaki u srcima. Sutra izlazi kampanja na koju sam izuzetno ponosna i koju sam snimala prije dva tjedna, kad mi je baš bilo teško. Ali znala sam da moram. Riječ je o kampanji posvećenoj osobama na koje se ne gleda kao na 'normalne', na 'bolesnike u društvu', koji su teško prihvaćeni i od svoje okoline, a isti su kao i mi. A jedini 'bolesnici našeg društva' su oni koji 'drugačije' javno prokazuju, koji bi im oduzimali prava, jednakost", napisala je Severina.

"Bravo. I ja vodim slične bitke kao ti i više puta sam rekla da bi već bila mrtva da se od tuge umrijeti može", "Duša moja", "Kraljice vidi se kako ti se osmijeh vratio na lice i jako mi je drago jer to se nijednoj majci ne bi smjelo napraviti", "Dok god ljudi šute, pognu glavu, nepravda postaje normalan",obrazac ponašanja, moramo naučit izborit se za svoja prava,pravdu, jel oni koji bi to trebali cinit za nas ne čine, "Bravooooo", "Poljupci iz Beograda", komentirali su njezini pratitelji.

Podsjetimo, dvadesetak dana nakon što je odjeknula vijest da je Vrhovni sud prihvatio reviziju i ukinuo odluku splitskog Županijskog suda vezanu za zajedničko skrbništvo Severine Vučković i Milana Popovića nad njihovim sinom te skrbništvo u potpunosti vratio ocu, došlo je do obrata u cijeloj priči, a pjevačica se za naš portal oglasila o toj odluci.

"Nisam uopće očekivala da će splitski Županijski sud tako brzo donijeti novu odluku, jer do sada je u mom slučaju, odnosno mog djeteta, sve bilo sporo, prepuno nepravde i korupcije. Splitski sud ponovno je donio presudu kao i 2021., koja je pola - pola, dobro je da su vratili na to, sve je bolje od dva puta tjedno po četiri sata, ali ja na ovome neću stati – ići ću do kraja, tražit ću samostalno skrbništvo i svakako se nastavljam boriti za sve žene, odnosno njihovu djecu s kojima se sustav lopta, žrtve sustava i institucija, "moćnih i nemoćnih žena i ženica". Inače, veliko je slavlje u našoj kući. Slavimo dva rođendana, a borba se nastavlja", rekla nam je Severina.

Splitski Županijski sud je na svojoj sjednici održanoj 6. veljače i ponovio svoju prijašnju pravomoćnu odluku po kojoj su otac i majka 12-godišnjeg dječaka dužni roditeljsku skrb obavljati sporazumno, zajednički i ravnopravno.

Severina je kroz posljednje vrijeme prolazila kroz nimalo lak period nakon odluke Vrhovnog suda prema kojoj se skrbništvo nad njezinim sinom Aleksandrom vraća njegovu ocu Milanu Popoviću, zbog čega je dobivala podršku sa svih strana na čemu je sada neizmjerno zahvalna.

