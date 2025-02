Supruga Janka Popovića Volarića pohvalila se velikim vijestima: ''Što se dogodilo na...''

Lovorka Sršen pohvalila se velikim vijestima na društvenim mrežama.

Lovorka Sršen, pjevačica grupe ''Kensington Lima'', javnosti je postala pobliže poznata nakon što se pročulo da je u vezi s glumcem Jankom Popovićem Volarićem.

Prošle godine par se i vjenčao, a sad se Lovorka pohvalila lijepim vijestima na Instagramu.

Naime, objavila je spot za novi singl ''The Back Seat of My Car'', čija je autorica upravo ona.

''Da biste vidjeli što se sve dogodilo na zadnjem sjedištu moga auta, klik na link in bio'', napisala je u opisu.

Sa svojim bendom 12. veljače priprema veliki koncert u baru Vintage Industrial.

''Pjesma je u početku bila ideja koja se nikako nije mogla naći u riječima na hrvatskom, a kad sam odlučila pokušati napisati je na engleskom, složila se u sekundi. Na probi je bend je moju country-tužaljku pretvorio u ljutu gitarsku pjesmu koju obožavamo izvoditi na koncertima i sada mi je još draža'', izjavila je Lovorka, kojoj je to prva autorska pjesma na albumu za koji je bend zaradio nominaciju nagrade Rock&Off.

Lovorka i Janko vjenčanje su odradili u intimnoj atmosferi, a detalje pročitajte OVDJE.

Par svoju vezu već godinama drži podalje od javnosti, a na društvenim mrežama nema nigdje ni traga da se vjenčanje održalo. Naš popularni glumac također nije htio potvrditi tu vijest.

Inače, Janko već godinama slovi kao jedan od najpoželjnijih neženja u Hrvatskoj i regiji, a s Lovorkom je u prisnim trenutcima uhvaćen na Pulskom filmskom festivalu 2023. godine.

