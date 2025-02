Otvorena je izložba fotografija Filipa Koludrovića, njegovi radovi objavljeni su u prestižnim svjetskim časopisima!

U riječkoj Galeriji Kortil otvorena je izložba Memoria fotografa Filipa Koludrovića, koja donosi presjek njegovog desetogodišnjeg stvaralaštva u modnoj i umjetničkoj fotografiji.

U riječkoj Galeriji Kortil otvorena je izložba Memoria fotografa Filipa Koludrovića koja donosi presjek njegova višegodišnjeg profesionalnog i autorskog rada.

Izložba je u Rijeku privukla brojne uzvanike iz cijele regije, među kojima su bili i Juraj Zigman, Raiven, Judita Franković, Sasa Joković, Luna Valas i drugi.

Izložba donosi autorsku arhivu koja se razvijala tijekom posljednjih deset godina, počevši od prvih koraka profesionalne karijere i projekata modne fotografije, do portreta i umjetničkih radova s naglašenim dokumentarnim elementima. Pritom, kao što sam naslov govori, koristi ideju usvajanja i pamćenja, sjećanja i pohranjivanja kako bi podcrtao procese, kako one misaone tako i računalne, koji su ključni u kreativnom stvaranju te čuvanju ideja i realiziranih projekata.

Iako poznat po svom radu u modnoj fotografiji, Koludrović se redovito poigrava kontrastima između formalnog i spontanog, te publici u ovom izložbenom projektu predstavlja svoje mikrokozmose - kolekcije likova i karaktera, predmeta i tema.

Njegov stil fotografije karakteriziraju igra svjetlom i sjenom, snažni kontrasti, usmjerenost prema simetriji i strukturi te ozbiljnim izrazima lica. Fotografije stvara kroz različite eksperimente u balansiranju između digitalnog i analognog, stoga njegovi foto-eseji često prolaze različite alate, tehnike i procese - od fotografija napravljenih profesionalnom digitalnom kamerom ili pak mobilnim telefonom, do DIY tehnika skeniranja i printanja, a recentno i uporabe AI alata.

Filip Koludrović je fotograf čiji su radovi objavljeni u prestižnim međunarodnim časopisima poput WSJ, Vogue, Numero i GQ, a među brendovima s kojima je ostvario suradnje nalaze se Chanel, Hermes, Gucci, Celine i Givenchy.

Godine 2022. primio je nominaciju British Fashion Councila, koji je prepoznao njegovu inovativnost i doprinos kreativnoj industriji, imenovavši ga "kreativcem nove generacije". U 2023. objavio je knjigu "I Have Never Been to America", fotografski putopis zemljom koju do tada zapravo nije posjetio, u čijem je stvaranju koristio AI tehnologiju.



Izložba je otvorena do 22.veljače 2025.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Demi Moore podijelila detalje borbe Brucea Willisa s bolesti: ''Uvijek ćemo biti obitelj''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Trudna Aleksandra Prijović snimljena u izlasku prvi put nakon vijesti da čeka drugo dijete