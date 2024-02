Jedna od naših najljepših glumica podijelila omiljenu fotku iz mlađih dana pa pohvalila bivšeg supruga: "Bez filtera, bez pohotoshopa!"

Sanja Vejnović na listi je priznate filmske stranice IMDb među najlepšim glumicama svijeta starijim od 40 godina, a sada se pohvalila i fotografijom iz mlađih dana.

Naša proslavljena glumica i producentica Sanja Vejnović iz dana u dan mami uzdahe svojom prirodnom ljepotom i prikuplja brojne komplimente na račun izgleda na svom Instagramu, na kojem je prati više od 18 tisuća ljudi.

62-godišnja se glumica sada na svom Instagram profilu prisjetila mlađih dana i podijelila fotografiju na kojoj bez šminke pozira u korzetu i crnoj suknji. Ovom objavom oduševila je svoje obožavatelje, a pohvalila je i fotografa, bivšeg supruga Gorana Mećavu.

"Volim ovu fotku! Bez filtera, bez rasvjete, bez fotoshopa, prirodno svjetlo i vrhunski fotograf", napisala je u opisu.

"Iznad svega, prirodna ljepota! Sijate kao najsjajnija zvijezda", "Lijepa žena i dama", "Bila i ostala ljepotica", "Prelijepa žena", nizali su se komentari.

"Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav" samo su neke od popularnih serija u kojima smo je imali priliku gledati, a posljednjih se godina posvetila i svojoj drugoj velikoj ljubavi - kuhanju, te je izdala i kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju". Njezini obožavatelji dobro pamte i intimne scene koje je snimila u 1984. godine u filmu "Varljivo ljeto 68", a iste je godine upoznala i danas bivšeg supruga Gorana Mećavu, s kojim ima sina i kćer.

Sanja je svoj izgled jednom prilikom i sama prokomentirala pred kamerama IN magazina.

''Stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna'', ispričala je za IN magazin.

Inače, Sanja i Goran razveli su se 2015. godine nakon što su skupa proveli 30 godina. Zajedno imaju kći Martu i sina Andreja.

