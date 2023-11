Naša lijepa glumica prije 39 godina snimila je scene koje se teško zaboravljaju, a njezina ljepota i danas izaziva samo divljenje!

Sanja Vejnović još je jednom očarala svoje obožavatelje prirodnom ljepotom koja se isticala i u brojnim filmovima koje je snimila u bogatoj glumačkoj karijeri.

Naša proslavljena glumica Sanja Vejnović iz dana u dan mami uzdahe svojom prirodnom ljepotom i prikuplja brojne komplimente na račun izgleda na svom Instagramu, na kojem je prati gotovo 18 tisuća ljudi.

Sanja slovi kao istinska ljepotica baš kao i na početku glumačke karijere, a iza nje je i više od 40 godina bogate karijere, tijekom koje je ostvarila uloge u brojnim domaćim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima.

"Predivna žena i glumica", "Opa, pa vidi te ljepotice", "Dama sa stilom", "Krasna", "Savršena za 10", "Lijepo", komentari su koje je dobila od obožavatelja.

"Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav" samo su neke od popularnih serija u kojima smo je imali priliku gledati, a posljednjih se godina posvetila i svojoj drugoj velikoj ljubavi - kuhanju, te je izdala i kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju". Njezini obožavatelji dobro pamte i intimne scene koje je snimila u 1984. godine u filmu "Varljivo ljeto 68", a iste je godine upoznala i danas bivšeg supruga Gorana Mećavu, s kojim ima sina i kćer.

Sanja je svoj izgled jednom prilikom i sama prokomentirala pred kamerama IN magazina.

''Stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna'', ispričala je za IN magazin.

