Tko bi rekao da joj je 61 godina? Ova naša divna glumica novom je fotografijom opet potvrdila svoju prirodnu ljepotu!

Naša glumica Sanja Vejnović objavila je novu fotografiju kojom odaje dojam kao da ne stari, a da njezino lice nije podvrgnuto nikakvim zahvatima, nedavno je i sama potvrdila.

Naša glumica Sanja Vejnović nedavno je na svom profilu na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je pozirala sa sunčanim naočalama.

Sanja je uz sunčeve zrake svojim pratiteljima poželjela dobar dan, a mnogi njezini pratitelji složili su se da glumica izgleda kao da ne stari.

''Sanja, vi kao da uopće ne starite! Wow'', ''I dalje kao djevojčica'', ''Izgledate divno, bolje nego kada ste kao mlada glumica'', ''Nikad mlađa nego sad'', pisali su joj.

Nedavno je za IN magazin otvoreno rekla i kako se nikada nije podvrgnula nikakvim estetskim zahvatima.

''Stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna'', kazala je za IN magazin.

A sve to dokazuje i kadar iz filma koji je podijelila na Instagramu, a na kojem je bila mlada djevojka.

Inače, iza nje je i više od 40 godina bogate karijere, tijekom koje je ostvarila uloge u brojnim domaćim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima.

"Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav" samo su neke od popularnih serija u kojima smo je imali priliku gledati, a posljednjih se godina posvetila i svojoj drugoj velikoj ljubavi - kuhanju, te je izdala i kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju".

