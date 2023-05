Jedna od naših najljepših glumica prije 40 godina snimila je nezaboravne intimne scene, a svojom pojavom i danas mami uzdahe!

Sanja Vejnović proslavila se krajem 70-ih godina prošlog stoljeća, a tijekom karijere bila je uvrštena na listu najljepših glumica svijeta.

Gumica Sanja Vejnović (61) na sceni je prisutna već 45 godina i iza sebe ima brojne uloge u domaćim, ali i u stranim ostvarenjima.

Pogledaj i ovo Razveli se nakon 30 godina Naša glumica i bivši suprug iznenadili prisnim ponašanjem u javnosti, znači li to da su ljubavi dali drugu šansu?

Prvu ulogu ostvarila je 1978. u filmu "Prijeki sud", a jedna od njezinih prvih zapaženijih uloga bila je u filmu "Varljivo ljeto '68", iz 1984. godine, u kojem je snimila nezaboravne intimne scene. Iste je godine na setu filma "O pokojniku sve najljepše" upoznala danas već bivšeg supruga Gorana Mećavu, s kojim je dobila sina i kćer.

"Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav" samo su neke od popularnih serija u kojima smo je imali priliku gledati, a posljednjih se godina posvetila i svojoj drugoj velikoj ljubavi - kuhanju, te je izdala i kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju".

Surađivala je s Georgeom Clooneyjem, Pierceom Brosnanom, Nicole Kidman i Penelope Cruz, a priznata filmska web-stranica IMDb 2021. uvrstila ju je na listu najljepših glumica starijih od 40 godina.

Sanji je danas 61 godina, a svojom pojavom i dalje mami uzdahe.

Pratitelji na Instagramu ispod svake fotografije obasipaju je komplimentima na račun njezine mladolikosti i ljepote koja ne blijedi.

Ranije ove godine u IN magazinu potvrdila je i da nije imala nikakve estetske zahvate.

"Ne, uopće mi nije ni došlo! Ne! To zvuči kao da sam ja protivnik filera. Nisam protivnik, stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna", kazala je Sanja.

Kako je Sanja izgledala na početku karijere i koliko se otad promijenila, pogledajte u našoj galeriji.

