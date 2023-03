Ovako je naša glumica izgledala kada je uvrštena među najljepše na svijetu, a i nakon 11 godina svi joj se dive!

Sanja Vejnović objavila je selfi bez filtera, kojim je oduševila svoje pratitelje na Instagramu.

Glumica Sanja Vejnović (61) prije 11 godina uvrštena je među najljepše žene svijeta, a i danas zaslužuje tu titulu.

Pogledaj i ovo neprolazna ljepota Našoj glumici svi se dive i 10 godina nakon što je uvrštena među najljepše na svijetu, a zbog novog imidža pišu joj da izgleda kao curica!

To je potvrdila i novom fotografijom koju je objavila na svojem profilu na Instagramu.

"Danas je baš divan dan! Dobar dan vam želim!" poručila je Sanja uz selfi, koji je obradovao njezine pratitelje.

"I proljetno sunce je zasjalo na tvom prelijepom licu", "Divno je vidjeti tebe", "Bez filtera i bez efekata ova žena sija", "Ovo je bezobrazno koliko ste Vi lijepi", "Omladinka", "Predivna Sanja... Dama u svakom pogledu", "Savršena", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Podsjetimo, Sanja je 2012. godine završila na listi priznate filmske internetske stranice IMDb među najljepšim glumicama svijeta starijima od 40 godina.

Nedavno je u IN magazinu potvrdila i da nije imala nikakve estetske zahvate.

"Ne, uopće mi nije ni došlo! Ne! To zvuči kao da sam ja protivnik filera. Nisam protivnik, stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice, ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna", kazala je Sanja.

Iza nje je i više od 40 godina bogate karijere, tijekom koje je ostvarila uloge u brojnim domaćim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima.

"Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav" samo su neke od popularnih serija u kojima smo je imali priliku gledati, a posljednjih se godina posvetila i svojoj drugoj velikoj ljubavi - kuhanju, te je izdala i kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju".

