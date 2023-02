Naša glumica s titulom najljepše na svijetu otkrila tajnu mladolikog izgleda u 62. godini!

Sanja Vejnović 2012-e je proglašena najljepšom glumicom iznad 40 godina na svijetu, a i u 61-oj izgleda fantastično. Ipak, beauty zahvatima, kaže, ne pribjegava, nego svoje bore prihvaća s veseljem. Sanju smo stavili pred hairstyle izazov i transformirali njezin izgled. Kako joj se sviđa promjena, što misli o ljubavi nakon 30-godišnjeg braka i zašto nikad nije uzela suprugovo prezime, otkrila je Davoru Gariću.

Glumicu Sanju Vejnović dobro poznajemo iz kazališnih, filmskih i TV uloga. Zbog prirode posla, ali i želje da uvijek izgleda dobro, u frizerskom salonu čest je gost. Nedavno je skratila svoju kosu i potamnila je pa je ovo bila idealna prilika da je ekipa In magazina stavi pred hairstyle izazov.



''Ja preferiram imati tu neku srednju dužinu od koje se može svašta raditi, a evo prema potrebi, ako poželim imati dugu kosu, ili uloga zahtjeva, danas evo to stvarno nije problem napraviti'', kaže Sanja.



''Sanja ima doista lijepu bob frizuru, ali kako je u trendu duga kosa i Sanji smo to danas učinili da i njezin izazov bude doista zanimljiv. Dobila je prekrasnu dugu kosu, sa prekrasnim valovima koje smo napravili uz pomoć različitih umetaka'', objasnila je Jadranka Pezo, vlasnica lanca frizerskih salona.



''S obzirom da se radi o ekstenzijama koje su na češljiće, dakle ne leme se, ne lijepe se, ne uništavaju kosu, nego su od prirodne kose, vrlo lako se i brzo montiraju'', govori Sanja.



To je Sanjin maleni trik kojim često pribjegava kad želi zablistati na nekom važnom događaju. U slobodno vrijeme najdraži su joj razigrani valovi i vjetar u kosi.



''Ona nije pretjerano zahtjevna, na moju sreću, malo je prirodno valovita, pa je lakše oblikovat, to svi koji rade s mojom kosom kažu da im nije problem oblikovat, ako treba ravno, ako treba na valove, neku drugu frizuru, vrlo lako ona to sluša! Sluša me kosa!'', kaže Sanja.



Sanja itekako prati trendove, a ove godine must have je...



''Duga, izrazito duga, sjajna i njegovana kosa, i dalje nam se provlače valovi u kosi, ovog puta, nedavno ih je netko popularno nazvao, XXL valovi. Zašto? Zato što su veliki sa puno volumena'', kaže Jadranka Pezo.



Nepristojno je damama otkrivati godine, no u svojoj karijeri koja traje više od četiri desetljeća, uz neosporan talent, pozornost plijeni i bezvremenskom ljepotom.



''Naravno da volim dobro izgledati i lijepo, i ne samo da je u mojoj profesiji izgled isto ima svoju cijenu, ali s godinama normalno, ne baca me u bed starenje, niti bore niti ništa što dolazi s godinama'', kaže Sanja.



Je li razmišljala o invazivnijim estetskim zahvatima?



Ne, uopće mi nije ni došlo! Ne! To zvuči kao da sam ja protivnik filera, nisam protivnik, stvarno nek svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjat svoje lice, ja svoje lice volim, i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bor na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50, da...i to je to. To je moj život!



''Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je bazično točna'', kaže Sanja.



Sanja radi punom parom. Ovih je dana dobila ulogu u filmu koju nije očekivala.



''Lik se zove baba Zorka. Kad sam dobila scenarij, kad sam pročitala, prvo sam si pomislila ''Bože, zašto mene zove za ovu babu?!'' Ali je uloga fenomenalna i tu sam si ja dala oduška i dala sam potpuno otvorene ruke make up odjelu da me postaraju i to je bilo zanimljivo vidjeti kako to dobro izgleda'', kaže Sanja.



Uz glumu, njezina je strast kuhanje. Koji je specijalitet ''a la Sanja''?



''Pa moraš kupit moju kuharicu da vidiš...hhahaha...tamo ti ima jako puno jela koja su moja kreacija. Baš sam iskreirala par dobih jela i jednu tortu koju sam nazvala Sanja V.'', kaže.



U braku je provela više od 30 godina, no mnogi ne znaju da pri udaji nije uzela suprugovo prezime. Evo zašto!



''Meni se sviđa kada parovi rade da si uzimaju jedni od drugih prezimena i onda si dodaju, to mi je fora, to nama nije palo na pamet, ali nekako mi je bilo jako čudno da bi se odjednom trebala počet zvat drugačije, ne znam, nisam se s tim mogla saživit, ma nije to uopće bilo postavljeno na stol kao pitanje'', govori Sanja.



Lijepa glumica ne voli otkrivati detalje svojeg ljubavnog života, no šuška se da je ponovno sretno zaljubljena.



''Ja bih htjela da je ljubav svaki dan. Pa to su dvije osnovne ljudske emocije, strah i ljubav, pa ajmo da nas pokreće ljubav, a ne ni mržnja, ni strah ni ništa negativno, bilo bi divno da nas u svemu pokreće ljubav. Ljubav je moj moto. Ja ljubav pružam, volim je primat i eto da me vodi kroz život ljubav'', govori Sanja.



Nije ni čudo da Sanja sjaji jer ljepota zaista dolazi iznutra.

