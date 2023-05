Lidija Bačić pokazala sve atribute u haljini koja nije mogla biti kraća: "Dečki u prvim redovima na aparatima"

Lidija Bačić objavila je na Instagramu selfi u ultrakratkoj haljini koju je obukla za jedan svoj koncert.

Lidija Bačić počastila je svoje pratitelje na Instagramu jednom fotografijom prije koncerta, a na kojoj pozira u ultrakratkoj haljinici, kojom je sve očarala.

"Selfi prije koncerta", napisala je kratko uz fotografiju na kojoj su se u prvom planu našle njezine vitke noge, ali i bujni dekolte.

"Prezgodna", "Kakva mačka, sretno na koncertu, ljepotice", "Dečki u prvim redovima na aparatima", "Ženo, goriš", "Top", "Bravo Lidija", "Savršena si", poručili su joj u komentarima.

Lile se inače ponosi time što svoje fotografije i videa ne uređuje, o čemu je jednom prilikom progovorila i za naš portal.

"Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", ispričala nam je pjevačica.

