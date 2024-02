Pogledajte luksuz u kojem Maja Šuput uživa na našem moru, za boravak tamo se i posebno dotjerala!

Maja Šuput pokazala je svojim pratiteljima na Instagramu luksuzni smještaj u kojem odmara s obitelji u Puli.

Pjevačica Maja Šuput pohvalila se kako ovog vikenda uživa u jednom luksuznom hotelu u Puli koji ju je oduševio, a svojim je pratiteljima na profilu na Instagramu pokazala i kako se sredila za večeru.

Obukla je ultrakratku suknju i rezani sako ispod kojeg je u grudnjaku s trakicama naglasila dekolte pa zavodljivo pozirala. Pokazala je i specijalitete u kojima je uživala, a otkrila je da su s njom i suprug Nenad i maleni Bloom.

Pjevačica je ovih dana sve oduševila poklonima koje je dobila za Valentinovo, raskošnim buketom crvenih ruža koje joj je poklonio suprug, a onda je pokazala još slađi poklon koji ju je dočekao.

Naime, njezin sin Bloom poklonio joj je čestitku koju je sam izradio, a Maja je njegov preslatki video podijelila u priči na Instagramu.

"Sretno Valentinovo, mama!", čestitao joj je Bloom, a ona mu odgovorila: "Hvala ljubavi" i napisala uz video "najljepša čestitka". Osim, toga, Maja je pokazala i dizajnerskin slamnati šešir koji je dobila od Nenada.

"Muž ima još iznenađenja. Spremna za nova putovanja", napisala je Maja uz fotografije koje je objavila u priči.

Maja je prvo na Instagramu objavila nove Nenadove fotografije, a svojim opisom nasmijala je svoje pratitelje. On je pozirao hodajući od automobila u trapericama i košulji, a u rukama je nosio buket ruža velik gotovo kao on. Maja je u opisu jasno dala do znanja što očekuje.

''Nadam se da je s ovim megabuketom krenuo doma...'' napisala je.

''On se bome isprsio, a jesi ti njemu, Majo?'', ''S Majuškom nema labavo, zna on što treba'', ''Woow, Majči, mužić ti je vrh!'', ''Kakvog frajera imaš'', pisali su joj u komentarima pratitelji.

Prošle godine Nenad je Maji za Valentinovo pripremio iznenađenje koje si mogu priuštiti samo najbogatiji. U stanu su je dočekali deseci buketa crvenih ruža, a da obilježi taj posebni dan, Maja se skinula u zavodljivo crveno donje rublje te pozirala među stotinama ruža.

Maja i Nenad vjenčali su se 2019. godine, a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom.

