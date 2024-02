Raskošni buket ruža koji je Maja Šuput dobila od muža zasjenilo je drugo iznenađenje: "Najljepša čestitka!"

Maja Šuput pokazala je svojim pratiteljima na Instagramu što je dobila od Blooma za Valentinovo.

Pjevačica Maja Šuput pohvalila se da je za ovo Valentinovo dobila raskošan buket crvenih ruža koje joj je poklonio suprug Nenad Tatarinov, a onda je svojim pratiteljima na Instagramu pokazala još slađi poklon koji ju je dočekao.

Naime, njezin sin Bloom poklonio joj je čestitku koju je sam izradio, a Maja je njegov preslatki video podijelila u priči na Instagramu.

"Sretno Valentinovo, mama!", čestitao joj je Bloom, a ona mu odgovorila: "Hvala ljubavi" i napisala uz video "najljepša čestitka". Osim, toga, Maja je pokazala i dizajnerskin slamnati šešir koji je dobila od Nenada.

Pogledaji ovo Celebrity Pogodite u što se Majin Bloom maskirao! Neodoljive fotke dječaka hit su na Instagramu, a pjevačica je priznala da ju je nešto ipak i rastužilo!

"Muž ima još iznenađenja. Spremna za nova putovanja", napisala je Maja uz fotografije koje je objavila u priči.

Pokloni koje je Maja dobila za Valentinovo su mi: Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Maja je prvo na Instagramu objavila nove Nenadove fotografije, a svojim opisom nasmijala je svoje pratitelje. On je pozirao hodajući od automobila u trapericama i košulji, a u rukama je nosio buket ruža velik gotovo kao on. Maja je u opisu jasno dala do znanja što očekuje.

''Nadam se da je s ovim megabuketom krenuo doma...'' napisala je.

''On se bome isprsio, a jesi ti njemu, Majo?'', ''S Majuškom nema labavo, zna on što treba'', ''Woow, Majči, mužić ti je vrh!'', ''Kakvog frajera imaš'', pisali su joj u komentarima pratitelji.

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput otkrila je što ona i Bloom rade pa kratko dodala: ''Tata neće biti sretan kad vidi što smo napravili!''

Prošle godine Nenad je Maji za Valentinovo pripremio iznenađenje koje si mogu priuštiti samo najbogatiji. U stanu su je dočekali deseci buketa crvenih ruža, a da obilježi taj posebni dan, Maja se skinula u zavodljivo crveno donje rublje te pozirala među stotinama ruža.

Maja i Nenad vjenčali su se 2019. godine, a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Nekad i sad Bila je voditeljica naših najpoznatijih emisija, a onda je nakon burnog raskida s 24 godine starijim glumcem nestala preko noći!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Žanamari opet potaknula šuškanja o bračnoj krizi nakon objave o Valentinovu: "Kakva slučajnost, i ja isto!"