Bila je voditeljica naših najpoznatijih emisija, a onda je nakon burnog raskida s 24 godine starijim glumcem nestala preko noći!

Marta Žegura proslavila se kao voditeljica emisija "Red Carpet" i "Navigator", a danas živi daleko od kamera i bavi se nečim drugačijim.

Marta Žegura slovila je kao jedna od najpopularnijih i najatraktivnijih lica s malih ekrana početkom 2000-ih godina, kada je vodila emisije Nove TV "Red Carpet" i "Navigator", a dodatno je javnosti postala poznata zbog ljubavne veze s glumcem Franom Perišinom, koji je tih godina glumio u "Larinu izboru".

Marta i Frane započeli su vezu 2012. godine, kada je ona imala 28, a on 52 godine, a ubrzo su se i zaručili. Godinu dana kasnije dobili su sina Andriju, no njihovoj je ljubavnoj priči iznenada došao kraj, pa do svadbe nije ni došlo.

Glumac je nakon toga 2016. godine na svom profilu na Facebooku objavio privatne detalje o svojoj već bivšoj zaručnici, zbog čega je ona odlučila podnijeti sudsku prijavu zbog uznemiravanja i zastrašivanja, a on je tvrdio da mu ne dopušta da vidi sina.

Ipak, na kraju su uspjeli postići dogovor o skrbništvu.

"Napokon smijem vidjeti sina! Marta i ja dobili smo poziv Centra za socijalnu skrb da se dogovorimo oko mojih posjeta Andriji. Drago mi je što su nadležne službe napokon reagirale" izjavio je Frane svojevremeno za Tportal.

Marta se inače odučila povući iz javnosti i zaposlila se kao kostimografkinja u ZKM-u, a mnogi još pamte kada je 2006. godina bila proglašena za Miss ekrana, i to u vrijeme dok je vodila "Red Carpet".

