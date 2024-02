U ultrakratku haljinu Jelene Karleuše nitko nije prestao gledati, a sve zbog detalja koji je ispod nje nedostajao!

Jelena Karleuša snimljena je prije koncerta Dragane Mirković ispred beogradske Štark arene.

Jelena Karleuša snimljena je pri dolasku na prvi koncert Dragane Mirković u beogradskoj Štark areni u sklopu turneje "Do posljednjeg daha", a za koji se i posebno dotjerala.

45-godišnju Jelenu pred arenu je dovezao bijeli automobil iz kojeg je izašla u ultrakratkoj haljini golih leđa, a ispod koje očigledno nije nosila grudnjak, a zbog atraktivne kombinacije svi pogledi su bili usmjereni prema njoj.

Dragana je turneju započela koncertom u Tuzli, a u sklopu koje 3. svibnja stiže u Zagreb gdje će proslaviti 40 godina svoje karijere. Prilikom najave dolaska u metropolu Lijepe Naše, pjevačica je za Extra FM otkrila i što ju to toliko veže za Zagreb.

"Ja idem svuda sama, nemam nikoga. Mogu sama prošetati Zagrebom, da me ljudi prepoznaju. Ljudi znaju tko sam, kakva sam, što sam radila u životu. Nikad nisam ništa loše rekla ni loše napravila. Zašto bih se ja plašila? Zašto bi meni trebalo osiguranje?", izjavila je tada.

Dragana sebe ima cijeli opus bezvremenskih hitova – "Luče moje", "Eksplozija", "Pečat na usnama", "Poslednje veče", "Sve bih dala da si tu" i drugi koji pune dvorane diljem svijeta. Osim toga ima i vlastitu televiziju, diskografsku kuću, a odnedavno i glazbeno-plesni show. Sa svojom obitelji živi u Beču u dvorcu od 15 tisuća kvadrata koji je smješten u parku od tri hektara u kojem se nalazi i crkva, a svoj dom nedavno je pokazala u videu koji je objavila na Instagramu.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je za IN magazin Dragana nedugo nakon što je kupila dvorac sa suprugom, austrijskim biznismenom Tonijem Bijelićem.

Dragana i Toni u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece, kćer Manuelu i sina Marka.

