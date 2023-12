Jelena Karleuša otkrila koju joj je tajnu povjerila Marija Šerifović, s kojom već neko vrijeme nije u dobrim odnosima!

Jelena Karleuša dotaknula se kolegice Marije Šerifović i njezinih iznenađujućih vijesti o majčinstvu.

Pjevačica Jelena Karleuša već duže vremena nije baš u dobrim odnosima s pjevačicom Marijom Šerifović, no dok su bile bliske znala je njezine planove po pitanju surogat majke.

Naime, Marija je prije nekoliko dana na društvenim mrežama iznenadila javnost viješću da je dobila sina, uz pomoć surogat majke.

Ispod objave čestitale su joj mnoge kolege sa estrade, ali ne i Jelena Karleuša - njezina čestitka ipak je izostala.

Jelena se sada po prvi puta oglasila o toj temi i otkrila kako je prije svih znala Marijine planove što se tiče djeteta.

"Nismo se još čule, no ja ću to sigurno napraviti. Ja sam znala puno prije svih vas, i puno prije nego što ste sve objavili šta ona planira. No, pošto sam ja jedna od onih koja zna čuvati tajne i kad je ljuta, nisam to nikada nikome rekla", objasnila je Jelena.

Karleuša je sada po prvi put odlučila javno čestitati Mariji na majčinstvu.

"Ja joj samo mogu javno čestitati. Znam da će biti divna majka, znam da je to jako željela, ali još bitnije znam da će Verica biti divna baka. Verica je zaslužila da ima unuče i da bude sretna", rekla je Karleuša.

Podsjetimo, Marija je sa sinčićem Marijem još uvijek u Los Angelesu, a uskoro planiraju povratak u Beograd gdje je luksuzno uredila stan za njegov dolazak.

