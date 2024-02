Dragana Mirković pomogla samohranom ocu iz Tuzle, a onda se odlučila za potez koji svi hvale:" Zato sam i donijela odluku..."

Dragana Mirković odlučila je da novac od turneje "Do posljednjeg daha" poklanja u humanitarne svrhe.

Legendarna srpska pjevačica Dragana Mirković pokazala je svoju plemenitu stranu i to nakon što je nedavno pomogla jednom samohranom ocu iz Tuzle, poklonivši mu novčani iznos od 10 tisuća KM, a sada je objavila da će sav novac koji zaradi od turneje "Do posljednjeg daha" pokloniti onima kojima je najpotrebniji.

"Već sam najavila da mi je želja da ovom turnejom uveselim ljude pjesmom, ali i da širim ljubav, humanost i sreću. Zato sam i donijela odluku da na svakom koncertu pomognem ljudima kojima je to potrebno. Prva prilika bila je u Tuzli, gdje sam pomogla sa 10 hiljada maraka samohranom ocu sa devetoro djece. Tako će biti i na drugim koncertima u regiji", najavila je 56-godišnja Dragana, prenosi Dnevni avaz.

Inače, Draganin koncert u Tuzli bio je prvi kojim je započela turneju, a u sklopu koje 3. svibnja stiže u Zagreb gdje će proslaviti 40 godina svoje karijere, a nedavno je za Extra FM otkrila i što ju to toliko veže za ovaj grad.

"Ja idem svuda sama, nemam nikoga. Mogu sama prošetati Zagrebom, da me ljudi prepoznaju. Ljudi znaju tko sam, kakva sam, što sam radila u životu. Nikad nisam ništa loše rekla ni loše napravila. Zašto bih se ja plašila? Zašto bi meni trebalo osiguranje?", izjavila je Dragana tada.

Iza sebe ima cijeli opus bezvremenskih hitova – "Luče moje", "Eksplozija", "Pečat na usnama", "Poslednje veče", "Sve bih dala da si tu" i drugi koji pune dvorane diljem svijeta. Osim toga ima i vlastitu televiziju, diskografsku kuću, a odnedavno i glazbeno-plesni show.

Sa svojom obitelji živi u Beču u dvorcu od 15 tisuća kvadrata koji je smješten u parku od tri hektara u kojem se nalazi i crkva, a svoj dom nedavno je pokazala u videu koji je objavila na Instagramu.

"Moram priznati, mnogo je različitih osjećaja u meni kad je dvorac u pitanju, ali ne postoji onaj osjećaj u smislu - hej, ja imam dvorac i sad je to financijski vau. Ne, ne, stvarno ne razmišljam o tome, mnogo me više oduševljava pomisao da je prije 850 godina netko hodao tim stubištem, a sada hodam ja. To mi je nešto zadivljujuće i nevjerojatno, još uvijek i ja ne vjerujem da mi se to događa", izjavila je za IN magazin Dragana nedugo nakon što je kupila dvorac sa suprugom, austrijskim biznismenom Tonijem Bijelićem.

Dragana i Toni u braku su od 1999. godine i zajedno imaju dvoje djece, kćer Manuelu i sina Marka.

