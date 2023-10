Omiljena domaća glumica pozirala je s dvije glumačke legende, a jedan ih je komentar posebno ganuo!

Sanja Vejnović objavila je novu fotografiju na Instagramu pa otkrila da je bila u društvu slavnih srpskih glumica Vesnom Trivalić i Anicom Dobrom.

Naša uspješna glumica Sanja Vejnović javila se na Instagramu novom fotografijom kojom je otkrila u čijem je ugodnom društvu bila.

Nakon odlaska ljeta i ona se vratila poslovnim obavezama, odnosno na kazališne daske, a prošlog se vikenda družila i s dvije prijateljice, također glumačkim zvijezdama, Vesnom Trivalić i Anicom Dobrom.

''Divan dan u društvu predivnih, najboljih, najtalentiranijih glumica moje generacije'', nahvalila ih je Sanja u opisu fotografije.

''Istinske dive i umjetnice, pravi uzori mlađim generacijama. Veliki pozdrav od one male djevojčice kojoj ste vas tri uljepšale djetinjstvo vašim ulogama i koja i dan danas sa nestrpljenjem očekuje vaše nove projekte'', posvetila im je podulji komentar jedna vjerna obožavateljica.

''Neuništiva generacija'', ''Živi dokaz da su godine samo broj'', ''Kakva ekipa, predivne ste'', ''Divne'', bili su neki od mnogih preostalih komentara.

Nažalost, Sanja je jednom prilikom rekla da njih tri zajedno još nisu imale priliku glumiti.

''Nikada na žalost nismo imale priliku surađivati na istom projektu, nitko nas još u tom smislu nije spojio, ali još ima vremena. Nada umire zadnja'', rekla je svojedobno za Tportal.

Inače, Vejnović opravdano slovi za jednu od naših najljepših glumica, a 2012. godine završila je na listi priznate filmske internetske stranice IMDb među najljepšim glumicama svijeta starijima od 40 godina. Ranije ove godine u IN magazinu potvrdila je i da nije imala nikakve estetske zahvate.

"Ne, uopće mi nije ni došlo! To zvuči kao da sam ja protivnik filera. Nisam protivnik, stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna", kazala je Sanja.

Iza nje je i više od 40 godina bogate karijere, tijekom koje je ostvarila uloge u brojnim domaćim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima.

