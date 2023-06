U 62. godini i dalje slovi kao jedna od naših najljepših glumica, a posljednjim potezom samo je dodatno oduševila svoje fanove!

Glumica Sanja Vejnović objavila je novu fotografiju na svom Instagramu i ponovno oduševila pratitelje čistim licem i prirodnim izgledom.

Naša glumica Sanja Vejnović jedna je od omiljenijih zvijezda u Hrvatskoj, a svojom prirodnom ljepotom i sa 61 godinom redovno oduševljava svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Ovog puta također je napravila isto fotografijom bez trunke šminke, a na kojoj se vidi da uživa na ljetnoj terasi u hladu.

''Dobar dan'', poželjela je svojim pratiteljima uz emotikon sunca.

''Bezobrazno lijepa'', glasio je jedan od komentara.

Ranije ove godine Sanja je u IN magazinu potvrdila i da nije imala nikakve estetske zahvate.

"Ne, uopće mi nije ni došlo! To zvuči kao da sam ja protivnik filera. Nisam protivnik, stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna", kazala je Sanja.

Iza nje je i više od 40 godina bogate karijere, tijekom koje je ostvarila uloge u brojnim domaćim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima.

